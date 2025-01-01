Nous joindre
Audience de trois jours

La contestation judiciaire des résultats des élections fédérales à Terrebonne débute

durée 14h00
20 octobre 2025
Par La Presse Canadienne

L'avocat d'une ancienne députée du Bloc québécois, qui a perdu sa circonscription par une seule voix lors des élections fédérales d'avril, estime qu'il faut recommencer le scrutin.

Une audience de trois jours a débuté ce matin à Saint-Jérôme, dans les Laurentides, où Nathalie Sinclair-Desgagnés conteste les résultats dans la circonscription de Terrebonne, dans Lanaudière.

Cette action en justice fait suite à la révélation par une femme de la circonscription, qui affirme avoir voté pour le Bloc, que son bulletin de vote spécial lui avait été retourné en raison d'une erreur d'adresse sur l'enveloppe fournie par Élections Canada.

La députée sortante Nathalie Sinclair-Desgagnés a perdu contre la libérale Tatiana Auguste par une seule voix lors des élections du 28 avril.

L'avocat de Mme Sinclair-Desgagnés, Me Stéphane Chatigny, affirme que les droits de l'électrice garantis par la Charte ont été violés puisque son bulletin de vote n'a pas été compté et qu'une nouvelle élection devrait être ordonnée dans la circonscription.

Me Chatigny croit que d'autres électeurs pourraient avoir été touchés par la même erreur, car 16 autres bulletins de vote spéciaux n'ont pas été retournés avant la date limite.

 

