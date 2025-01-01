L'Équipe Stéphane Breault dévoile la dernière partie de son programme

L'Équipe Stéphane Breault complète le dévoilement de son programme électoral en présentant aujourd'hui la deuxième et dernière partie de ses engagements en matière de sécurité publique, d'environnement, de développement économique et de gestion financière responsable.

« La sécurité de nos citoyennes et de nos citoyens est au cœur de nos préoccupations, affirme Stéphane Breault. L'équipe s'engage à accentuer et optimiser l'offre de service policier, tout en implantant des sentiers permanents pour les véhicules hors route afin de sécuriser les pistes cyclables. »

L'Équipe Stéphane Breault collaborera activement avec les municipalités environnantes pour sécuriser les intersections dangereuses, notamment celles de la route 125 et Domaine Langlais/3e Rang, de la route 337 et Montée Saint-François, ainsi que de la route 337 et Montée Hamilton.

Le programme prévoit également de canaliser les fossés, construire de nouveaux trottoirs et aménager des pistes cyclables sur la route 337, aux abords des écoles, jusqu'à la Montée Saint-François. La réfection d'asphaltage sera reprise dans les domaines où les travaux n'ont pas été réalisés.

« De plus, nous nous engagerons activement auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable pour maximiser les mesures d'atténuation et minimiser les impacts sur la redirection de la circulation, dans l'éventualité de la construction de la voie de contournement de la route 125 », précise le candidat à la mairie de Sainte-Julienne.

Environnement: protéger notre patrimoine naturel

L'Équipe Stéphane Breault place la protection de l'environnement au centre de sa vision de développement. Le programme propose d'acquérir les zones humides de qualité, en collaboration avec les entrepreneurs, pour les préserver du développement et de prioriser la conservation de la nature en assurant un meilleur suivi de la réglementation.

Un programme de revégétalisation des bandes riveraines des cours d'eau et des secteurs résidentiels sera aussi implanté. L'équipe soutient également la décarbonisation du parc immobilier et des véhicules de la municipalité.

« Nos actions d'aujourd'hui détermineront la qualité de vie des générations futures », souligne Stéphane Breault.

Développement commercial: dynamiser l’économie locale

Pour favoriser la vitalité économique de Sainte-Julienne, l'équipe propose d'accroître l'offre commerciale et de services de proximité, tout en encourageant l'achat local. Un comité consultatif impliquant les commerces de Sainte-Julienne sera mis en place pour favoriser le dialogue et la collaboration.

« Nos commerçants sont des partenaires essentiels du développement de notre municipalité », affirme celui qui siège au conseil de ville depuis 20 ans.

Aménagement du territoire: une croissance réfléchie

L'Équipe Stéphane Breault s'engage à ce que la municipalité conserve son âme par une densification douce de son noyau villageois. Le programme prévoit aussi de protéger et mettre en valeur le territoire agricole, de renforcer l'autonomie et la sécurité alimentaires de la communauté, et de consolider les corridors écologiques pour assurer leur conservation.

« Nous voulons une croissance harmonieuse qui respecte notre identité et notre environnement », précise Stéphane Breault.

Gestion financière : transparence et participation citoyenne

L'équipe s'engage à améliorer les communications concernant les investissements et les dépenses de la municipalité, et à gérer de façon à maintenir le compte de taxes accessible. Une innovation majeure du programme est l'implantation d'un budget participatif pour financer des projets citoyens.

« Les Juliennoises et les Juliennois auront leur mot à dire dans l'utilisation du budget participatif. C'est une question de démocratie et d’implication citoyenne », insiste Stéphane Breault.

Un engagement pour le présent et le futur de Sainte-Julienne

« Notre programme complet démontre notre vision d'une Sainte-Julienne prospère, sécuritaire et respectueuse de son environnement, conclut M. Breault. Le 2 novembre, les citoyennes et les citoyens de notre municipalité auront l'occasion de choisir une équipe compétente, à l'écoute et déterminée à faire avancer notre municipalité. »