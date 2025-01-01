Le maire et quatre conseillers élus sans opposition à Joliette

La mise en candidature pour l'élection municipale du 2 novembre prochain s'est terminée vendredi. En ce qui concerne la Ville de Joliette, le maire Pierre-Luc Bellerose a été élu par acclamation n'ayant aucun opposant. De plus, trois de ses conseillers ont également été réélus. Dans le district 5 une nouvelle personne siégera pour la première fois.

Ainsi, Luc Beauséjour garde son poste dans le district 1, Michael Lafortune dans le district 3 et Patrick Lasalle au district 6. Quant à Marc Landry, il rejoint le conseil municipal en occupant le siège du district 5.

« C’est avec une profonde gratitude et un sens renouvelé du devoir que j’accueille cette réélection. La confiance que vous me témoignez me donne un nouvel élan pour poursuivre, avec constance et détermination, le travail engagé depuis mon entrée en fonction. Je resterai pleinement engagé aux côtés de chacune et chacun, dans un esprit de dialogue et d’unité, pour bâtir ensemble le Joliette de demain », annonce le maire, Pierre-Luc Bellerose.

Les Joliettains auront à se prononcer sur les représentants qu’ils souhaitent élire dans les districts 2, 4, 7 et 8 aux dates et heures suivantes :

Vote au bureau de la présidente d'élection: vendredi le 24 octobre de 14 h à 20 h;

Vote par anticipation : 26 octobre 2025 de 12 h à 20 h;

Jour du scrutin : 2 novembre 2025 de 10 h à 20 h.

Candidats dans le district 2

Claudia Bertinotti

Denis Desroches

Candidats dans le district 4

Eric Labine

Richard Leduc

Nick Segura Zamora

Candidats dans le district 7

Xavier Dubé

Danielle Landreville

Candidats dans le district 8

Mark Elkes

Marie-Hélène Gauthier

Sylvain Labine

Chaque personne inscrite sur la liste électorale recevra une carte de rappel. Celle-ci sera distribuée de porte à porte, en raison de la grève de Postes Canada, et contiendra les dates et coordonnées des lieux de votation. La Ville de Joliette invite les électeurs à exercer leur droit de suffrage, un geste fondamental pour la démocratie locale.