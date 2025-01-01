Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Élections municipales 2025

Le maire et quatre conseillers élus sans opposition à Joliette

durée 11h00
6 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

La mise en candidature pour l'élection municipale du 2 novembre prochain s'est terminée vendredi. En ce qui concerne la Ville de Joliette, le maire Pierre-Luc Bellerose a été élu par acclamation n'ayant aucun opposant. De plus, trois de ses conseillers ont également été réélus. Dans le district 5 une nouvelle personne siégera pour la première fois.

Ainsi, Luc Beauséjour garde son poste dans le district 1, Michael Lafortune dans le district 3 et Patrick Lasalle au district 6. Quant à Marc Landry, il rejoint le conseil municipal en occupant le siège du district 5. 

« C’est avec une profonde gratitude et un sens renouvelé du devoir que j’accueille cette réélection. La confiance que vous me témoignez me donne un nouvel élan pour poursuivre, avec constance et détermination, le travail engagé depuis mon entrée en fonction. Je resterai pleinement engagé aux côtés de chacune et chacun, dans un esprit de dialogue et d’unité, pour bâtir ensemble le Joliette de demain », annonce le maire, Pierre-Luc Bellerose.

Les Joliettains auront à se prononcer sur les représentants qu’ils souhaitent élire dans les districts 2, 4, 7 et 8 aux dates et heures suivantes :

Vote au bureau de la présidente d'élection: vendredi le 24 octobre de 14 h à 20 h;
Vote par anticipation : 26 octobre 2025 de 12 h à 20 h;
Jour du scrutin : 2 novembre 2025 de 10 h à 20 h.

Candidats dans le district 2
Claudia Bertinotti
Denis Desroches

Candidats dans le district 4 
Eric Labine
Richard Leduc
Nick Segura Zamora

Candidats dans le district 7
Xavier Dubé
Danielle Landreville

Candidats dans le district 8
Mark Elkes
Marie-Hélène Gauthier
Sylvain Labine

Chaque personne inscrite sur la liste électorale recevra une carte de rappel. Celle-ci sera distribuée de porte à porte, en raison de la grève de Postes Canada, et contiendra les dates et coordonnées des lieux de votation. La Ville de Joliette invite les électeurs à exercer leur droit de suffrage, un geste fondamental pour la démocratie locale.

 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

St-Charles-Borromée : le nouveau conseil municipal élu par acclamation

Publié à 10h00

St-Charles-Borromée : le nouveau conseil municipal élu par acclamation

La fermeture des mises en candidature pour les élections municipales 2025 prenaient fin vendredi dernier. Le candidat à la mairie de Saint-Charles-Borromée Alexis Nantel et les candidats aux différents sièges ont été élus par acclamation n'ayant aucune opposition. Ainsi, le nouveau conseil municipal sera entièrement composé de membres de ...

LIRE LA SUITE
Élection dans Terrebonne: une erreur sur les enveloppes de vote n'a pas été signalée

Publié le 3 octobre 2025

Élection dans Terrebonne: une erreur sur les enveloppes de vote n'a pas été signalée

Un employé électoral a constaté une divergence dans les codes postaux des enveloppes de retour de bulletins de vote spéciaux à Terrebonne près de trois semaines avant l'élection, mais l'erreur n'a pas été signalée à ses supérieurs. L'erreur est décrite dans des documents juridiques déposés dans le cadre d'une action en justice intentée par une ...

LIRE LA SUITE
L'Équipe Stéphane Breault dévoile sa vision pour Sainte-Julienne

Publié le 2 octobre 2025

L'Équipe Stéphane Breault dévoile sa vision pour Sainte-Julienne

À quelques semaines des élections municipales du 2 novembre, l'Équipe Stéphane Breault amorce le dévoilement de son programme électoral en présentant aujourd'hui la première partie de ses engagements, axés sur la qualité de vie, les services aux citoyens de Sainte-Julienne et le vivre-ensemble. « Notre programme répond aux besoins réels des ...

LIRE LA SUITE