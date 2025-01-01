Élections municipales 2025
St-Charles-Borromée : le nouveau conseil municipal élu par acclamation
La fermeture des mises en candidature pour les élections municipales 2025 prenaient fin vendredi dernier. Le candidat à la mairie de Saint-Charles-Borromée Alexis Nantel et les candidats aux différents sièges ont été élus par acclamation n'ayant aucune opposition.
Ainsi, le nouveau conseil municipal sera entièrement composé de membres de Collectiticité- Équipe Alexis Nantel. Pour le futur maire, il s'agira de son premier mandat à la tête de la Ville.
Les conseillers qui siégeront sont : Olivier Jacob-Laurin (siège 1), Mélanie Lévesque (siège 2), Jacques Collin (siège 3), François Riopel (siège 4), Marie-Josée Simard (siège 5) et Médéric Lavallée (siège 6).
« Être élu par acclamation est une marque de confiance que j’accueille avec beaucoup d’humilité. J’ai une hâte pressante de me mettre au travail, pour et avec les Charlois que j’ai eu le privilège de rencontrer aux quatre coins de notre territoire. Avec une équipe compétente et motivée, nous amorçons dès maintenant le travail avec une feuille de route claire pour transformer nos idées en actions concrètes. », déclare M. Alexis Nantel, élu sans opposition au poste de maire.
Les élus seront assermentés par le président d’élections de la Ville dans les prochains jours. La première séance du nouveau conseil municipal se tiendra le lundi 10 novembre 2025, marquant le début de ce nouveau mandat.