Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Élections municipales 2025

L'Équipe Stéphane Breault dévoile sa vision pour Sainte-Julienne

durée 13h00
2 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

À quelques semaines des élections municipales du 2 novembre, l'Équipe Stéphane Breault amorce le dévoilement de son programme électoral en présentant aujourd'hui la première partie de ses engagements, axés sur la qualité de vie, les services aux citoyens de Sainte-Julienne et le vivre-ensemble.

« Notre programme répond aux besoins réels des familles et de toutes les générations de Juliennois, affirme Stéphane Breault. Nous voulons une municipalité où il fait bon vivre, se rassembler et grandir. »

Habitation : répondre aux besoins de tous

L'Équipe Stéphane Breault s'engage à favoriser l'accessibilité au logement par le développement de logements sociaux abordables, de coopératives d'habitation et de minimaisons. Le programme prévoit ainsi élargir et encadrer la diversité des types d'habitation pour répondre aux besoins de toutes les générations, tout en actualisant les exigences réglementaires en matière de construction et de reboisement.

Vie communautaire: un cœur qui bat!

Le programme propose d'officialiser et de rendre permanent un lieu de rassemblement communautaire, véritable pivot de la vie sociale juliennoise. Une politique de développement social sera créée pour valoriser l'implication des citoyens, des écoles, des commerces et des organismes communautaires.

« Nous voulons que chaque citoyen se sente partie prenante de notre communauté, souligne le candidat à la mairie de Sainte-Julienne. L'équipe prévoit également élaborer une programmation événementielle adaptée à toutes les générations et augmenter l'offre de services des camps de jour pour mieux répondre aux besoins des familles.

Loisirs et sports: investir dans la santé et le bien-être

L'Équipe Stéphane Breault s'engage à revitaliser et adapter les infrastructures sportives existantes. Parmi les projets phares : l'aménagement du parc linéaire le long de la rivière Ouareau, la création d'un sentier aux abords de la rivière Saint-Esprit, la construction d'une piscine intérieure en partenariat avec la MRC de Montcalm et l'aménagement d'un parc à chiens dans le périmètre urbain. 

« Ces infrastructures amélioreront la qualité de vie de nos citoyens et renforceront l'attractivité de Sainte-Julienne », précise Stéphane Breault.

Culture et patrimoine: faire ratonner Sainte-Julienne

L'équipe propose de faire briller Sainte-Julienne à travers des jumelages d'événements avec les municipalités voisines et la création d'un aménagement extérieur semi-ouvert pour la tenue d'événements culturels. Un circuit patrimonial et historique sera conçu en impliquant activement les citoyens, valorisant ainsi l'histoire et l'identité de la municipalité.

Un programme cmplet

« Cette première partie de notre programme démontre notre engagement envers une Sainte-Julienne inclusive, dynamique et à l'écoute de ses citoyennes et citoyens, conclut Stéphane Breault. La semaine prochaine, nous présenterons la deuxième partie de notre programme, qui portera notamment sur la sécurité publique, l'environnement, le développement économique et la gestion financière responsable. »

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le DGE présente un plan pour faire face à la grève à Postes Canada

Publié à 9h13

Le DGE présente un plan pour faire face à la grève à Postes Canada

Le directeur général des élections du Québec, Jean-François Blanchet, prend une décision spéciale pour permettre aux municipalités de transmettre les documents autrement qu'à la porte des électeurs en vue du scrutin du 2 novembre. «Cette décision est nécessaire dans le contexte de l'interruption des services postaux», a-t-il déclaré dans un ...

LIRE LA SUITE
L'Équipe Stéphane Breault officialise ses candidatures à Sainte-Julienne

Publié le 24 septembre 2025

L'Équipe Stéphane Breault officialise ses candidatures à Sainte-Julienne

L'Équipe Stéphane Breault a procédé le mercredi 24 septembre à la signature officielle des mises en candidature de ses sept candidats à l'Hôtel de ville de Sainte-Julienne, en vue des élections générales municipales du 2 novembre prochain. «Après 20 ans au conseil municipal et près de trois décennies d'implication communautaire à Sainte-Julienne, ...

LIRE LA SUITE
La période électorale s'amorce vendredi en vue des élections municipales au Québec

Publié le 19 septembre 2025

La période électorale s'amorce vendredi en vue des élections municipales au Québec

C'est vendredi que s'amorce officiellement la période électorale en vue des élections municipales au Québec, qui auront lieu le 2 novembre. Le début de la période électorale signifie notamment que les candidats peuvent commencer à installer leurs pancartes. De nombreuses affiches avaient déjà fait leur apparition aux abords des rues vendredi ...

LIRE LA SUITE