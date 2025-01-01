L'Équipe Stéphane Breault dévoile sa vision pour Sainte-Julienne

À quelques semaines des élections municipales du 2 novembre, l'Équipe Stéphane Breault amorce le dévoilement de son programme électoral en présentant aujourd'hui la première partie de ses engagements, axés sur la qualité de vie, les services aux citoyens de Sainte-Julienne et le vivre-ensemble.

« Notre programme répond aux besoins réels des familles et de toutes les générations de Juliennois, affirme Stéphane Breault. Nous voulons une municipalité où il fait bon vivre, se rassembler et grandir. »

Habitation : répondre aux besoins de tous

L'Équipe Stéphane Breault s'engage à favoriser l'accessibilité au logement par le développement de logements sociaux abordables, de coopératives d'habitation et de minimaisons. Le programme prévoit ainsi élargir et encadrer la diversité des types d'habitation pour répondre aux besoins de toutes les générations, tout en actualisant les exigences réglementaires en matière de construction et de reboisement.

Vie communautaire: un cœur qui bat!

Le programme propose d'officialiser et de rendre permanent un lieu de rassemblement communautaire, véritable pivot de la vie sociale juliennoise. Une politique de développement social sera créée pour valoriser l'implication des citoyens, des écoles, des commerces et des organismes communautaires.

« Nous voulons que chaque citoyen se sente partie prenante de notre communauté, souligne le candidat à la mairie de Sainte-Julienne. L'équipe prévoit également élaborer une programmation événementielle adaptée à toutes les générations et augmenter l'offre de services des camps de jour pour mieux répondre aux besoins des familles.

Loisirs et sports: investir dans la santé et le bien-être

L'Équipe Stéphane Breault s'engage à revitaliser et adapter les infrastructures sportives existantes. Parmi les projets phares : l'aménagement du parc linéaire le long de la rivière Ouareau, la création d'un sentier aux abords de la rivière Saint-Esprit, la construction d'une piscine intérieure en partenariat avec la MRC de Montcalm et l'aménagement d'un parc à chiens dans le périmètre urbain.

« Ces infrastructures amélioreront la qualité de vie de nos citoyens et renforceront l'attractivité de Sainte-Julienne », précise Stéphane Breault.

Culture et patrimoine: faire ratonner Sainte-Julienne

L'équipe propose de faire briller Sainte-Julienne à travers des jumelages d'événements avec les municipalités voisines et la création d'un aménagement extérieur semi-ouvert pour la tenue d'événements culturels. Un circuit patrimonial et historique sera conçu en impliquant activement les citoyens, valorisant ainsi l'histoire et l'identité de la municipalité.

Un programme cmplet

« Cette première partie de notre programme démontre notre engagement envers une Sainte-Julienne inclusive, dynamique et à l'écoute de ses citoyennes et citoyens, conclut Stéphane Breault. La semaine prochaine, nous présenterons la deuxième partie de notre programme, qui portera notamment sur la sécurité publique, l'environnement, le développement économique et la gestion financière responsable. »