Le DGE présente un plan pour faire face à la grève à Postes Canada

Le directeur général des élections du Québec, Jean-François Blanchet, prend une décision spéciale pour permettre aux municipalités de transmettre les documents autrement qu'à la porte des électeurs en vue du scrutin du 2 novembre.

«Cette décision est nécessaire dans le contexte de l'interruption des services postaux», a-t-il déclaré dans un communiqué de presse publié mercredi, soulignant que «les services postaux sont un élément clé du processus électoral».

«Dans le contexte actuel, les municipalités, qui sont responsables d'organiser leurs élections, devront effectuer des efforts supplémentaires considérables pour trouver d'autres solutions. J'invite les électrices et les électeurs à être compréhensifs et à prendre le temps de se renseigner auprès de leur municipalité pour avoir toute l'information dont ils ont besoin pour exercer leur droit de vote», a indiqué M. Blanchet.

Cette décision n'empêcherait cependant pas les municipalités de transmettre leurs documents par la poste si la grève se terminait rapidement et si les services postaux reprenaient normalement.

Pour soutenir les municipalités dans cette situation particulière, Élections Québec leur propose diverses mesures de remplacement. Si elles en ont la capacité, elles sont invitées à favoriser une solution qui assurera la transmission de deux documents à la porte des électeurs: l'avis d'inscription à la liste électorale et la carte de rappel.

Les municipalités pourraient utiliser un autre service de livraison ou encore faire appel à leur personnel ou à un groupe de bénévoles, par exemple.

Si elles ne sont pas en mesure de distribuer des avis d'inscription personnalisés au nom de chaque électeur, elles pourraient distribuer un avis non personnalisé à chaque porte. Elles devraient alors permettre aux électeurs de vérifier leur inscription sur la liste électorale en personne, par téléphone ou en ligne.

Elles pourraient aussi diffuser de l'information générale à l'aide d'affichage, de publicités et de leur site internet. Dans ce contexte, elles devraient aussi offrir un service permettant aux électeurs de vérifier leur inscription sur la liste électorale.

Si les municipalités de 20 000 habitants et plus ne sont pas en mesure de livrer leurs cartes de rappel à la porte des électeurs, elles doivent leur permettre de vérifier leur lieu de vote par téléphone.

Par ailleurs, les trousses de vote par correspondance devront être transmises à l'aide d'un service de livraison.

Mardi, le gouvernement du Québec a pressé Ottawa de s’entendre rapidement avec le syndicat des travailleurs de Postes Canada afin que les avis électoraux soient envoyés aux électeurs malgré la grève, faisant valoir le «contexte d’urgence» des élections municipales.

«C'est un outil de communication et de mobilisation électorale extrêmement important au Québec. Les gens sont habitués de recevoir ces cartons-là, alors on demande au gouvernement fédéral et au syndicat de Postes Canada de se mettre en mode solution», a affirmé la ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbault, en point de presse à l’Assemblée nationale.

De son côté, l'Union des municipalités du Québec a exigé que la distribution des avis électoraux soit considérée comme un service postal essentiel.

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes a déclenché une grève nationale jeudi dernier, quelques heures après qu’Ottawa a annoncé la fin de la livraison du courrier à domicile pour presque tous les foyers canadiens d’ici dix ans.