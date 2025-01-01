L'Équipe Stéphane Breault officialise ses candidatures à Sainte-Julienne

L'Équipe Stéphane Breault a procédé le mercredi 24 septembre à la signature officielle des mises en candidature de ses sept candidats à l'Hôtel de ville de Sainte-Julienne, en vue des élections générales municipales du 2 novembre prochain.

«Après 20 ans au conseil municipal et près de trois décennies d'implication communautaire à Sainte-Julienne, je suis fier de présenter une équipe qui reflète la diversité et le dynamisme de notre municipalité, déclare Stéphane Breault, candidat à la mairie. Notre équipe réunit l'expérience nécessaire en gestion municipale, l'expertise professionnelle dans des domaines clés et surtout, une connaissance intime des besoins de nos concitoyennes et concitoyens. Ensemble, nous sommes prêts à relever les défis de demain tout en préservant ce qui fait la beauté et le charme de Sainte-Julienne.»

Profil des membres de l’Équipe Stéphane Breault

L'équipe réunit des profils complémentaires issus de divers secteurs d'activité :

Diplômé en urbanisme de l'Université de Montréal, le candidat à la mairie Stéphane Breault a consacré 35 années à la Ville de Pointe-Claire, occupant depuis 2017 le poste de gestionnaire de l'équipe des permis et certificats. Résident de Sainte-Julienne depuis plus d'un quart de siècle, il cumule 28 ans d'implication communautaire et 20 ans au conseil municipal, ayant notamment présidé le Comité consultatif d'urbanisme pendant douze ans.

Maxime Aubé, fonctionnaire d'expérience de dix ans et père de deux jeunes enfants, apporte sa double perspective de professionnel de l'administration publique et de citoyen engagé. Guidé par le respect, la transparence et l'intégrité, il propose des initiatives novatrices comme la création d'un conseil jeunesse municipal.

Forte de plus de 20 années d'expertise dans les médias et formée en gestion d'entreprise à l'Université Laval Caroline Bédard a occupé des postes de direction comme présidente-directrice générale de Travailleurs Autonomes Québec. Récipiendaire du Grand Prix des Hebdos du Québec, elle privilégie les projets culturels, jeunesse, aînés et sécurité publique.

Eve-Lyne Cuggia, mère de famille active dans le domaine du transport, cumule plus de 20 années en service à la clientèle et 10 années en gestion d'entreprise. Ses priorités se concentrent sur la création d'espaces familiaux, l'amélioration des parcs et des infrastructures sécuritaires.

Hélène Labrie apporte ses 25 années de service aux citoyens au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, dont 20 ans à Sainte-Julienne. Cette proximité quotidienne avec les résidents lui confère une compréhension approfondie des enjeux locaux.

Diplômée en service social de l'Université de Montréal et entrepreneure propriétaire de Soins SoraZone, Sophie Racette possède plus de 25 ans d'engagement communautaire. Ancienne conseillère municipale à Saint-Jacques de 2013 à 2020, elle a dirigé de nombreux comités touchant les ressources humaines et la politique familiale.

Pour sa part, le conseiller municipal sortant de quatre ans Enock Robin Turcotte combine son expérience artistique internationale avec son expertise en design d'intérieur. Diplômé du Collège LaSalle et ancien coanimateur d'émissions télévisées, il dirige l'entreprise ER2, quatre fois primée aux Grands Prix du design de Montréal.

Les Juliennoises et Juliennois sont invités à découvrir le parcours détaillé de chaque candidat sur le site Web de l'équipe.