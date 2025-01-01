Nous joindre
Élections municipales à Sainte-Julienne 2025

L'Équipe Stéphane Breault bien entourée par ses bénévoles

durée 11h00
17 septembre 2025
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

L'Équipe Stéphane Breault est fière du travail accompli par ses bénévoles qui ont amorcé et finalisé la construction des pancartes électorales en vue de la campagne municipale de Sainte-Julienne qui se tiendra le 2 novembre prochain.

Le parti indique que la création du matériel électoral a été possible grâce à l'implication généreuse de citoyens dévoués. Pour les candidats, ce dévouement de ses bénévoles démontre de leur attachement  à la démocratie municipale et leur volonté de soutenir une équipe engagée pour Sainte-Julienne.

« Nous sommes profondément touchés par la générosité et le dévouement de nos bénévoles, a déclaré Stéphane Breault, candidat à la mairie. L’apport des bénévoles dans une campagne électorale est inestimable et leur travail minutieux illustrent l'esprit de collaboration et de solidarité qui anime notre équipe et qui caractérise notre vision pour Sainte-Julienne. »

Valoriser l'engagement démocratique

L'Équipe Stéphane Breault reconnaît que ces bénévoles jouent un rôle essentiel dans le processus démocratique municipal. En donnant de leur temps et de leurs compétences, ils contribuent directement à faire connaître les candidats et leurs propositions auprès de la population juliennoise.

« Ces pancartes ne sont pas seulement des outils de communication, elles représentent l'engagement collectif de citoyens qui croient en notre vision pour Sainte-Julienne, précise Stéphane Breault. Chaque pancarte installée témoigne du travail d'équipe et de la mobilisation citoyenne qui nous animent. »

Les Juliennois verront apparaître sous peu ces pancartes qui présentent des candidats prêts à passer à l'action pour Sainte-Julienne. L'équipe annonce également que leur programme électoral sera livré prochainement à la population.

