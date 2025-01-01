Le parti Repentigny Ensemble présente son équipe pour les élections

En vue des élections municipales du 2 novembre, le candidat Maxime Comtois se présente avec une toute nouvelle équipe de candidats conseillers issus de tous horizons, pour le parti Repentigny Ensemble, à la mairie de la ville de Repentigny.

Lors de la conférence de presse, le candidat-maire Maxime Comtois affirme qu’il est « à l’écoute de ses concitoyens, des gens d’affaires et des commerçants » qui, « depuis 4 ans, se désolent de la gestion opaque, sans vision et sans opposition du maire sortant ainsi que du bilan inquiétant de son équipe sous sa gouverne. »

Après une large consultation citoyenne, l’analyse que l’Équipe Maxime Comtois fait sur le bilan de l’administration sortante est peu reluisant. « Les citoyen(n)es de Repentigny dénoncent les promesses électorales non-tenues, l’absence des vraies consultations qui les obligent à devenir des témoins impuissants et silencieux devant les décisions socio- économiques, financières et fiscales » prises par le maire sortant et ses conseillers. Ils se désolent que, malgré un emplacement géographique d’exception au long du fleuve Saint- Laurent, l’administration sortante ne montre aucune « vision environnementale qui améliorera leur qualité de vie. »

Maxime Comtois et son équipe s’opposent à l’arrivée d’un mégaprojet immobilier dans le parc industriel de la ville. Annoncé en grande pompe par l’équipe sortante, ce projet fait monter la grogne au sein de la population repentignoise qui le « dénonce violemment » par son incompatibilité avec la capacité d'intégration et d’absorption dans les infrastructures actuelles et par les multiples conséquences négatives à long terme du point de vue financier, fiscal, socio-économique, transport, etc.

L’aspirant-maire qui dit se lancer dans l’arène politique municipale par devoir citoyen et un jeune entrepreneur de la troisième génération des bâtisseurs de la ville de Repentigny. Il affirme que la relance du parc industriel est certainement nécessaire, mais pas à n’importe quel prix, pas n’importe comment et pas par n’importe qui. Dans son discours, Maxime Comtois explique que « la modernisation et le développement structurant du parc Industriel est un des enjeux économiques importants pour Repentigny et fera l’objet d’une analyse rigoureuse, par des experts reconnus en infrastructures, en architecture, en urbanisme, en transport et en financement de projets urbains. Ces analyses et ces recommandations d’experts seront suivies d’une présentation publique réaliste et factuelle qui s’inscrira dans une planification rigoureuse avec des échéanciers financiers qui respecteront la capacité fiscale de la ville. »

Dans le programme électoral, Maxime Comtois et son équipe prônent la stabilité financière et une fiscalité qui répondent aux nécessités d’une gestion rigoureuse et transparente de taxes et impôts payés par les citoyens ». Ils dévoileront aussi les « grands chantiers de saine gestion en matière de fiscalité et des taxes qui s’arriment, entre autres, avec des généreux programmes et subventions pour le soutien des organismes sociocommunautaires, culturelles et de loisirs. »

Toujours à l’écoute des citoyens, il mentionne que la « gestion des infrastructures de la ville est une axe important du programme » et il prévoit de mettre en place rapidement une meilleure gestion de conservation, de réparation et de planification intelligente du patrimoine bâti et « de le rendre fonctionnel à long terme ».

Avec le slogan « Le citoyen au centre de nos actions », l’équipe Maxime Comtois veut rassurer mais aussi accroître et renforcer le sentiment de sécurité publique au sein de la population repentignoise, par des nouvelles politiques de sécurité et des programmes inclusifs celui de Vivre ensemble.

L’environnement et le développement durable sont un autre enjeu majeur dans l’audacieux programme électoral de l’équipe Maxime Comtois. En plus de vouloir lutter « contre la pollution sonore, de créer des oasis urbaines et des centres d’interprétation de la nature », il propose un autre ambitieux projet. Le Corridor Vert et Bleu sera dessiné pour redonner l’accès aux berges du fleuve mais aussi pour «la préservation de l’environnement et de protection des écosystèmes naturelles, afin de rendre la ville véritablement verte ».

Dans son discours rassembleur, Maxime Comtois invite « tous les citoyens et citoyennes, les gens d’affaires et les commerçants de se joindre à son équipe et de redevenir des vecteurs d’initiatives et des projets dans tous les sphères d’activités, à la ville de Repentigny. »

Maxime Comtois considère que, lors du scrutin du 2 novembre, le vote pour lui et son équipe signifiera que la population de Repentigny lui fera confiance et lui donnera un mandat fort afin de «travailler dans un effort collectif de transformation et de modernisation des pratiques administratives à l’Hôtel de Ville de Repentigny, pour une dynamisation des enjeux socio-économiques, pour enrichir l’offre culturelle et pour diversifier et valoriser le magnifique cadre environnemental de Repentigny ».

Un défi qu’il est prêt à relever avec son équipe, pour remettre le citoyen au cœur des actions.