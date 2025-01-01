La ministre Suzanne Roy annonce qu'elle ne se présentera pas aux élections de 2026

La ministre de la Famille et députée de Verchères, Suzanne Roy, confirme qu'elle ne sera pas candidate aux élections de 2026, alors qu'elle se dirige «doucement vers la retraite».

Mme Roy en a fait l'annonce lundi matin dans un message publié sur Facebook à l'attention des citoyens de sa circonscription.

Dans sa publication, Mme Roy explique avoir pris la décision de ne pas solliciter de nouveau mandat après une longue réflexion. Elle a fait part de son choix au premier ministre François Legault au début du mois de juillet.

L'élue de 63 ans assure qu'elle demeurera en poste jusqu'aux élections d’octobre 2026, mais indique qu'elle se dirigera ensuite vers la retraite.

Cette annonce intervient alors que M. Legault doit procéder cette semaine à un remaniement très attendu de son conseil des ministres.

Plusieurs médias, dont Radio-Canada, ont rapporté lundi matin que Mme Roy ne fera pas partie du prochain conseil des ministres, puisqu'elle quittera la politique en 2026.

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne, céderait aussi sa place à la table du conseil des ministres.

L'ancienne ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, a pour sa part quitté ses fonctions la semaine dernière pour se lancer dans la course à la mairie de Saguenay.

Avant d'être élue sous la bannière de la Coalition avenir Québec, en 2022, Suzanne Roy avait été mairesse de Sainte-Julie de 2005 à 2021. Elle a aussi effectué deux mandats comme présidente de l'Union des municipalités du Québec.

En plus d'être ministre de la Famille, Mme Roy était aussi ministre responsable de la région de la Montérégie.