Élections municipales 2025

L'équipe du parti Pour Crabtree annonce ses candidats

durée 10h00
8 septembre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Menée par Étienne Dupuis, candidat à la mairie, l’équipe politique Pour Crabtree annonce officiellement son intention de briguer les sièges du conseil municipal lors des élections du 2 novembre prochain.

Étienne Dupuis, a de l'expérience en tant que conseiller et a décidé de briguer le poste de maire de la municipalité de Crabtree. Il a monté son équipe dans le but de rendre toujours plus accueillant et dynamique la ville. 

Les candidats qui se joint à M.Dupuis sont les conseillères sortantes Isabel Desrochers et Véronique Payette. Mais également de Marthe Fafard, Marik Grégoire, Bruno Montambault et Patrick Poirier. Ces candidats ont des parcours variés et des compétences complémentaires, mais partagent une envie commune de s’impliquer et de s’investir pour Crabtree, indique le parti.

« On est fiers de notre ville, de ce qui a été accompli jusqu’à maintenant, mais on veut continuer le travail et bâtir l’avenir. Avec une équipe alliant des élus qui ont de l’expérience avec de nouveaux candidats, on a la conviction qu’on pourra relever les prochains défis avec créativité et rigueur », explique Étienne Dupuis.

Les priorités de l’équipe Pour Crabtree s’articuleront autour de la qualité de vie de la communauté, de l’aménagement d’espaces inspirants et sécuritaires, ainsi que de la mise en place d’infrastructures durables pour répondre aux défis de demain.

« Nos candidats sont établis à Crabtree depuis longtemps, connaissent bien leur ville et sauront écouter leurs concitoyens. C’est important pour nous de communiquer et d’impliquer le plus possible les Crabtreennes et Crabtreens dans les décisions politiques », ajoute le candidat à la mairie.

 

