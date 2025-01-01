Lancement officiel de l’Équipe Lortie à Saint-Lin-Laurentides

Devant plus de 130 personnes réunies, l’Équipe Lortie a procédé au lancement officiel de sa campagne électorale en vue des élections municipales du 2 novembre prochain.

Le candidat à la mairie, M. Pierre Lortie, a présenté avec fierté les membres de son équipe composée de quatre femmes et quatre hommes, reflétant ainsi une parité exemplaire.

« Je suis heureux de m’entourer de personnes prêtes à prendre les rênes de la Ville et à servir nos citoyens avec transparence et intégrité. Le message entendu aujourd’hui est clair : les gens veulent du changement, et ils reconnaissent en nous ce renouveau. Oui, j’ai de l’expérience comme élu, mais ce que je propose aujourd’hui, c’est un véritable changement : transformer nos façons de faire avec rigueur, respect et efficacité », a déclaré Pierre Lortie.

De son côté, Mme Chantal Lortie, candidate de l’équipe, a tenu à souligner l’importance du leadership de son chef :

« Je suis fière de pouvoir compter sur Pierre, un homme d’expérience, loyal et transparent, sur qui les citoyens et l’ensemble du conseil pourront toujours se fier. L’équité au sein du conseil est une richesse, et je suis impatiente de travailler avec cette équipe dynamique. Pierre pourra compter sur moi pour partager mon expérience et contribuer activement à ce projet collectif. »

La journée a également été marquée par la présence du préfet de la MRC de Montcalm, M. Patrick Massé, venu adresser quelques mots et souhaiter la meilleure des chances à l’Équipe Lortie dans cette campagne électorale.

L’événement fut un véritable succès. L’affluence était telle que les services policiers ont dû intervenir afin de gérer la circulation sur la route 158, partiellement bloquée par la foule de sympathisants venus appuyer l’équipe.

« Il faut que ça change! »

De cette rencontre s’est dégagé un message clair et puissant : « Il faut que ça change! » Les citoyennes et citoyens présents ont affirmé qu’il est hors de question de continuer avec des élus pour qui seul le pouvoir comptait. Pour eux, il est grand temps de tourner la page sur le passé.

L’Équipe Lortie s’engage à placer les besoins réels des citoyens au cœur de ses priorités et à incarner ce renouveau tant attendu.

Sonia Laurin #1, Gaetane Bonenfant #2, Steve Fuoco #3, Stéphanie Chrétien #4, François Lacasse #5, Yves Charbonneau #6, Danny Dufour #7, Chantal Lortie #8.