Stéphane Breault dévoile son équipe pour les élections de Ste-Julienne

durée 11h00
29 août 2025
Stéphane Breault, candidat à la mairie de Sainte-Julienne, annonce aujourd'hui la composition complète de son équipe en vue des élections municipales du 2 novembre 2025.

L’Équipe Stéphane Breault est composée de : Hélène Labrie (district 1), Eve-Lyne Cuggia (district 2), Caroline Bédard (district 3), Maxime Aubé (district 4), Enock Robin Turcotte (district 5) et Sophie Racette (district 6). 

« Sainte-Julienne a besoin d'une équipe qui agit concrètement dès maintenant, a déclaré Stéphane Breault. Noter équipe paritaire, composée de femmes et d'hommes de différentes générations et profils, incarne notre volonté de représenter tous les citoyennes et citoyens de notre municipalité et nous sommes prêts à travailler sans relâche pour répondre à leurs préoccupations », a déclaré Stéphane Breault.

Un engagement envers la communauté

L'Équipe Stéphane Breault travaille actuellement à peaufiner son programme en consultant les citoyens pour s'assurer qu'il soit parfaitement aligné avec leurs besoins, notamment en matière d'habitation, d'environnement et de vie communautaire.

« Notre approche est basée sur l'écoute active et la participation citoyenne, précise l’aspirant maire de Sainte-Julienne. Nous organisons des rencontres dans tous les secteurs de la municipalité afin de bâtir ensemble un programme qui répond aux attentes réelles de notre communauté. Nous misons sur le désir des gens à être encore plus fiers de vivre à Sainte-Julienne. »

Les membres de l’Équipe Stéphane Breault invitent tous les citoyens à suivre l'évolution de leur démarche et à participer activement au processus démocratique qui les animent. Des détails sur leur programme électoral seront dévoilés au cours de la campagne officielle.

« Les Juliennoises et les Juliennois peuvent suivre l'évolution de notre campagne sur nos médias sociaux (Facebook et Instagram) désignés sous l’appellation Équipe Stéphane Breault », a conclu le candidat à la mairie.

