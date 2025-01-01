Élections municipales 2025
Michael Lafortune se représente au poste de conseiller dans le district 3
Le conseiller municipal actuel du district 3 de Joliette, Michael Lafortune, se représente pour un autre mandat lors des élections municipales du 2 novembre prochain.
C'est en décembre dernier, que M.Lafortune a été élu à titre de conseiller municipal dans le district centre ville Est. Il est allé à la rencontre des citoyens leur proposant des moments de rencontres publiques pour leur permettre de partager leurs préoccupations et idées.
« L’écoute, l’empathie et la collaboration sont les clés pour développer des projets innovants qui répondent aux véritables besoins de la population », déclare le candidat. « Le développement d’une ville dynamique se fait en travaillant avec les citoyen·ne·s et les entreprises, dans un cadre transparent et respectueux de chacun·e ».
Il désire rester fidèle à ses engagements et promouvoir plus d’inclusion où chacun a sa place et où tous peuvent se sentir en sécurité pour participer à l’amélioration de leur milieu de vie, leur quartier, leur ville.
Il promet plus de transparence qui repose sur une communication claire, constante et accessible, pour prendre des décisions en étroite collaboration avec les habitants de la ville et plus d’innovation qui participe au bien-être de ces citoyens et de leur famille et qui offre un environnement propice au développement des entreprises locales.
Une approche pragmatique et humaine des enjeux municipaux
Natif de la région, Michael Lafortune a passé plusieurs années à l’international, voyageant dans 45 pays avant de revenir s’installer à Joliette en 2012 et de diriger l’entreprise familiale pendant huit ans. Aujourd’hui coach stratégique et formateur en communication bienveillante, il accompagne les équipes d’entreprises et d’écoles à vivre plus de motivation et de sens.
Michael Lafortune est également engagé bénévolement au Réseau Mentorat et a déjà contribué activement auprès du Marché de solidarité de Joliette, de Centraide Lanaudière, et de l’Association des Industriels de Lanaudière.
Selon M. Lafortune, son parcours unique lui permet de proposer une approche pragmatique et humaine des enjeux municipaux, en mettant l'accent sur la gestion des relations et la création de ponts entre les différents acteurs de la communauté.