Richard Leduc sollicite un autre mandat dans le district Sainte-Thérèse

Le conseiller municipal actuel du district Sainte-Thérèse, à Joliette, Richard Leduc annonce qu'il brigue un nouveau mandat au même poste, lors des élections municipales du 20 novembre prochain.

Le candidat rappelle qu'il habite depuis plus de 45 ans ce quartier et que « la synergie et le dynamisme de l’actuelle administration le motivent à solliciter à nouveau la confiance des électeurs ».

Selon M.Leduc au fil de ses différents mandats, il se serait distingué par sa disponibilité, sa rigueur et sa connaissance approfondie des enjeux locaux. Il préside actuellement le comité de toponymie et la Régie d’assainissement des eaux du Grand Joliette. Il est aussi, notamment, membre de la commission des loisirs, des sports et du plein air ainsi que de la commission des affaires socioéconomiques et de l’aménagement du territoire.

Parmi ses priorités pour le prochain mandat, le candidat met l’accent sur la réfection des infrastructures d’aqueduc et d’égouts du quartier, une nécessité incontournable pour faire face aux réalités des changements climatiques. Il souhaite que Joliette continue d’investir de manière responsable et durable pour assurer la résilience de ses infrastructures. Allouer une part significative du budget de la Ville dans la réalisation d’installations sportives et récréatives de qualité figure aussi dans ses orientations. Il croit toujours fermement à la pertinence de se doter d’un véritable centre communautaire au bénéfice de toute la population.