Élections municipales 2025

La conseillère du district Saint-Pierre Nord brigue un nouveau mandat

durée 10h00
7 août 2025
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

La conseillère municipale du district 7- Saint-Pierre Nord, Danielle Landreville, à l'intention de solliciter un nouveau mandat aux élections municipales du 2 novembre prochain, pour garder sa position actuelle.

Elle a fait ses débuts en politique municipale en 2013 et dit être toujours « animée par ce même désir de servir, mais avec un regard renouvelé sur les défis actuels ». 

«Depuis mes débuts en politique municipale en 2013, j’ai toujours eu à cœur de représenter mes commettant(e)s avec intégrité. Constamment à l’écoute des besoins et des attentes, j’ai travaillé à faire avancer tous les dossiers qui m’ont été confiés avec le plus grand dévouement. Mon engagement a toujours été guidé par ma volonté d’œuvrer quotidiennement au mieux-être de ma communauté ».

Considérant Joliette comme une ville vivante et dynamique, Mme Landreville souhaite continuer à contribuer activement à son développement, dans le respect des valeurs communes de la communauté pour assurer un avenir juste, inclusif et prospère à tous.

Selon la candidate, son parcours, son expérience et ses implications antérieures sont des atouts précieux qui lui permettent d’être une conseillère bien outillée et prête à poursuivre le travail amorcé.

