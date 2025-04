Gabriel Ste-Marie est honoré d'être élu pour un quatrième mandat

Hier soir, le 28 avril, les électeurs de la circonscription de Joliette-Manawan ont réitéré leur confiance envers le Bloquiste Gabriel Ste-Marie qui débutera son quatrième mandat consécutif comme représentant à la Chambre des communes.

C'est vers 22h20 un peu moins d'une heure après la fermeture des bureaux, que l'on annoncé la réélection de M.Ste-Marie. Il est parvenu à se tenir devant le candidat libéral Marc Allaire avec plus de 10 300 votes d'avance. C'est en 2015, qu'il avait été élu une première fois.

Soirée électorale

Gabriel Ste-Marie a tenu sa soirée électorale au restaurant Chez Henri à Saint-Charles-Borromée entouré de son équipe et des militants du Bloc Québécois.

En apprenant sa victoire, il s'est exprimé en ces mots : « C’est le plus grand des honneurs d’avoir à nouveau la confiance des citoyennes et citoyens pour un quatrième mandat et de pouvoir représenter les gens de chez nous à Ottawa. Ce soutien renouvelé me touche profondément », a-t'il souligné.

Par voie de communiqué, il mentionne que malgré l’incertitude causée par les tarifs de Donald Trump, que lui et ses militants sont restés optimistes du début à la fin.

« Je suis resté confiant parce qu’on a mené une campagne terrain à l’écoute des préoccupations des gens. À de nombreuses reprises, j’ai discuté des incertitudes causées par les menaces tarifaires et j’ai rappelé le rôle que peuvent jouer les élus du Bloc Québécois. Je pense que ça a contribué à faire une différence et ça rappelle l'importance d’être près de son monde. J’ai aussi la chance d’avoir une immense équipe de bénévoles », ajoute le bloquiste.

« Maintenant, le vrai travail commence avec les négociations sur un nouvel accord commercial qui pourraient commencer dès la semaine prochaine. On le sait, le Premier ministre Carney connaît peu le Québec et sa réalité et a annoncé vouloir contester nos lois dûment adoptées par l’Assemblée nationale. Mes collègues et moi allons être là pour protéger notre identité, notre économie et pour s’assurer que ce qui compte pour le Québec ne soit pas sacrifié au profit de l’Ontario ou de l’Alberta », renchérit Gabriel Ste-Marie.

Résultats

À 10h 25, le 29 avril, 255 bureaux de scrutin sur 256 avaient été dépouillés.

Nom des candidats Votes Pourcentage

Gabriel Ste-Marie (BQ) 28 095 49,4 %

Marc Allaire (PLQ) 17 737 31,2 %

Pascal Bapfou Vozang 8 676 15,2 %

Siewe (PCC)

Vanessa Gordon(NPD) 1 392 2,4 %

Érica Poirier(PVC) 1 014 1,8 %