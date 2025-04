Gabriel Ste-Marie réélu dans la circonscription de Joliette-Manawan

Le député sortant de la circonscription de Joliette-Manawan, Gabriel Ste-Marie du Bloc Québécois a été réélu pour un troisième mandat.

En plus du bloquiste, quatre autres candidats briguaient la place de député fédéral : Marc Allaire du Parti libéral du Canada (PLC), Pascal Bapfou Vozang Siewe du Parti conservateur du Canada (PCC), Vanessa Gordon du Nouveau Parti démocratique (NPD) et Érica Poirier du Parti Vert du Canada (PVC).

Les résultats finaux viendront un peu plus tard.

Rappelons que M. Ste-Marie représente ses électeurs depuis 2015 et il est le porte-parole du Bloc Québécois en matière de Finances et Conseil du Trésor et vice-président du Comité permanent des finances. Avant chaque dépôt du budget fédéral, il est celui qui présente les attentes et les demandes de son parti auprès du ministre des Finances en poste.

Au début de l’hiver 2020, il a déposé un projet de loi qui vise à établir un rapport d’impôt unique au Québec, portant ainsi une demande unanime de l’Assemblée nationale. Le député de Joliette s'est rendu à Washington pour coaliser des appuis aux industries québécoises de l’aluminium aux États-Unis. Il a également défendu les producteurs sous gestion de l’offre du Québec en demandant leur pleine indemnisation pour les pertes liées aux accords de libre-échange avec l’Europe, la zone pacifique et l’Amérique du Nord.