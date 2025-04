Ouverture du bureau de campagne du bloquiste de Joliette-Manawan

Gabriel Ste-Marie, candidat pour le Bloc Québécois dans la circonscription de Joliette-Manawan, a procédé à l’ouverture officielle de son local électoral au 122, boulevard Antonio-Barrette à Notre-Dame-des-Prairies, sous une formule 5 à 7 entouré de son équipe, des militants du parti et de ses collègues Yves Perron, candidat dans Berthier-Maskinongé, et Marie-Hélène Gaudreau, candidate dans Laurentides-Labelle.

À l’occasion, il en a profité pour lancer officiellement sa campagne électorale et parler de la plateforme du Bloc Québécois qui a été dévoilée samedi dernier. Dans un contexte où l’incertitude économique occupe toute la place, autant dans les discussions que dans l’esprit des Québécoises et Québécois, on assiste actuellement à un moment charnière de notre histoire.

« Il y aura des négociations qui auront lieu entre le Canada et les États-Unis et à ce moment-là, on doit se demander si on veut que notre économie et nos intérêts soient utilisés comme monnaie d’échange pour satisfaire les caprices d’un Président américain ou si on veut donner la balance du pouvoir à des gens qui interviendront pour défendre sans compromis nos PME, notre gestion de l’offre, notre aluminium, le bois d'œuvre québécois, l’aérospatiale québécoise, nos minéraux stratégiques, notre énergie propre, notre culture, notre langue, bref la spécificité économique et identitaire du Québec », déclare Gabriel Ste-Marie.

Que ce soit un gouvernement libéral ou conservateur, le candidat bloquiste est d’avis que ni l’un ni l'autre ne portera la voix des Québécoises et Québécois à Ottawa. « En fait, aucun des deux partis ne partage réellement les valeurs du Québec. On a Mark Carney, le chef du Parti Libéral du Canada, qui a dit vouloir contester la loi 21, sur la laïcité du Québec, et la loi 96 qui promeut la langue française au Québec, devant la Cour suprême. Pour ce qui est du chef du Parti Conservateur du Canada, Pierre Poilievre, il appuie également une intervention du fédéral pour contester la loi 21, sans oublier qu’une grande partie de ses candidats sont contre l’avortement et, d’un côté comme de l’autre, ils font abstraction des changements climatiques et de la nécessité de faire un virage écologique pour retourner en arrière en accélérant les grands projets d’infrastructure comme la construction de pipelines », déplore le candidat bloquiste.

Au cours des prochaines semaines, Gabriel Ste-Marie ira à la rencontre des entreprises, des organismes et des citoyennes et citoyens de la circonscription, pour écouter leurs préoccupations et les convaincre de choisir le Bloc Québécois le 28 avril prochain.

« Je suis convaincu que les Québécoises et Québécois feront un choix intelligent lors de cette campagne électorale. Ils ont tout à gagner à élire des personnes qui ont comme seule et unique motivation les intérêts du Québec. Ils choisiront des élus qui leur ressemblent et qui n’hésitent pas une seconde à dire haut et fort : «Je choisis le Québec!», conclut Gabriel Ste-Marie.