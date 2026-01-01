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Finale régionale du Défi apprenti génie de Mauricie, Centre-du-Québec, Laurentides et Lanaudière

L'ingéniosité de plusieurs jeunes mise en lumière

durée 10h00
8 mai 2026
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Par Salle des nouvelles

Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec est fier d’avoir mis le génie des jeunes des 1er, 2e et 3e cycles du primaire de la région à l’honneur lors de la finale régionale du Défi apprenti génie qui s’est tenue le 1er mai l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Ce sont 76 participants qui se sont déplacés pour rivaliser d’ingéniosité et relever le défi de cette édition, Pince-moi ça! Cette année, pour relever le Défi apprenti génie, les participants devaient concevoir une pince capable de saisir différents objets et de les déplacer dans des boîtes désignées. 

Les jeunes participants ont impressionné le public avec leur génie et leur capacité de créativité!

Certains participant·e·s ont amassé suffisamment de points pour recevoir des prix.

Les lauréats du 1er cycle :

Médaille d’or: 

Projet: Maeva Attrape-Tout
- Maeva Lebrun de l'école de la Paix, Repentigny

Médaille d’argent: 

Projet: La coupe Stanley
- Eugénie Drosson et Émile Lefebvre de l'école Soleil-de-l'Aube, Repentigny

Médaille de bronze: 

Projet: Pincetout

- Eliot Hardy, Alexis Marceau et James Alexandre  de l'école Léopold-Gravel, Terrebonne

Prix des Publications BLD: 

- Vincent Beausoleil-Espinoza de l'école des Grands-Vents, St-Gabriel-de-Brandon

Projet: Jeu des Éditions Gladius – Survivre sur Mars

- Eugénie Drosson de l'école Soleil-de-l'Aube, Repentigny

Les lauréats du 2e cycle :

Médaille d’or: 

Projet: La pince de Mathis

- Mathis Fontaine de l'École Notre-Dame-de-la-Paix, Saint-Ambroise-de-Kildare 

Médaille d’argent: 

Projet: Queeny

- Faneva Harenasoa de l'école Richelieu, Trois-Rivières

Médaille de bronze: 

Projet: The King

- Charles Dandurand et Zac Gosselin de l'école de la Source, Mascouche

Prix des Publications BLD: 

- Emirhan Senuysal  de l'école des Hauts-Bois, Mascouche

Projet: Jeu des Éditions Gladius – Mission corps humain

- Arnaud St-Hilaire de l'école Richelieu, Trois-Rivières

Les lauréats du 3e cycle :

Médaille d’or: 

- Projet: Pince-extra

- Matéo Mantha et David Roy de l'école St-Coeur-de-Marie, Saint-Damien

Médaille d’argent: 

Projet: Ci-Pince

- Étienne Rochon, Félix-Antoine Bonin et Jayson Gareau  de l'école de Ste-Marie-Salomé, Ste-Marie-Salomé; 

Médaille de bronze: 

Projet: Maxpince

- Max Quenneville de l'école St-Coeur-de-Marie, Saint-Damien

Prix des Publications BLD: 

- Jayson Gareau de École de Ste-Marie-Salomé, Sainte-Marie-Salomé

Projet: Jeu des Éditions Gladius – Chimie en folie

- Lena Lacoursière de l'école Richelieu, Trois-Rivières

Tous les cycles confondus :

- Laissez-passer familial Espace pour la Vie - Planétarium

- Un laissez-passer familial, incluant un accès pour six personnes, au Planétarium. Tirage au sort parmi les participants des trois cycles du primaire.

- Tristan Valiquette de l'école Soleil-de-l'Aube, Repentigny

Une édition 2025-2026 réussie!

Ce sont des centaines de jeunes qui ont participé ou qui participeront aux finales régionales du Défi apprenti génie dans toutes les régions du Québec.

Une fois au secondaire, les jeunes pourront poursuivre les apprentissages acquis au Défi apprenti génie grâce au Défi génie inventif. Ces deux programmes proposent des situations d'apprentissage et d'évaluation clés en main incontournables pour les enseignants qui souhaitent réaliser un projet en technologie avec leur classe.

Ces projets rassembleurs sont l'occasion de valoriser la créativité et le savoir-faire des élèves dans le cadre d'une saine compétition se déroulant en classe, à l'école ou aux finales régionales.

Il suffit de visiter le site technoscience.ca pour connaître tous les détails sur ces programmes et pour découvrir, prochainement, les défis qui seront lancés aux participant·e·s pour l’édition 2026-2027!

 

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