Près de 38 000 $ remis à des organismes de bienfaisance

Les finissants du programme Techniques d’administration et de gestion du Cégep de Lanaudière à Joliette ont récemment remis 37 945 $ à des organismes communautaires et de bienfaisance.

Regroupés en trois équipes dans le cadre du cours Événementiel, ils ont eu la chance de consolider les connaissances et compétences acquises tout au long de leur parcours collégial en réalisant des événements caritatifs au profit de causes leur tenant à cœur.

Les 28 et 29 mars derniers, une première équipe a mis de l’avant une soirée de visionnement de la partie de hockey opposant le Canadien de Montréal aux Prédateurs de Nashville. Les 150 personnes présentes en ont eu droit à tout un match, alors que le Canadien a vaincu ses adversaires avec la marque de 4 à 1. Le lendemain, 10 équipes s’affrontaient à l'occasion d’un tournoi amical de dek hockey. Ces deux événements ont permis à l’équipe de remettre près de 15 000 $ au Centre de prévention du suicide de Lanaudière.

Le 4 avril, la soirée CHU comique proposait les hilarantes prestations des trois humoristes mystère, Lauriane Lalonde, Alex Roy et Christophe Dupéré. Rassemblant quelque 300 personnes, l'événement a permis d’amasser près de 16 000 $ pour la Fondation CHU Sainte-Justine. Le même soir, la troisième équipe invitait la formation musicale l’Artifaille à faire danser près de 200 personnes réunies dans le cadre de l'événement Trad en cœur. Dans une ambiance chaleureuse et engagée, l’équipe organisatrice a cumulé plus de 7 400 $ au bénéfice de Moisson Lanaudière.

Les étudiants et l’équipe enseignante qui les a accompagnés dans l’organisation de ces événements à grand déploiement saluent avec émoi l’élan de solidarité suscité par ceux-ci. Ils et elles remercient les bénévoles et le public pour leur participation et leur contribution. Finalement, tous et toutes s'unissent pour offrir un merci tout spécial aux nombreuses entreprises lanaudoises partenaires. Leur implication essentielle, leur générosité et leur engagement envers la communauté ont grandement contribué au succès des événements.

Situé au cœur de sa région, le Cégep à Joliette fait partie du Cégep de Lanaudière, qui regroupe également les cégeps à L’Assomption et à Terrebonne, ainsi qu’un siège social situé à Repentigny. On y retrouve une unité-hôpital avec chambre de simulation, des laboratoires à la fine pointe, des salles de spectacle, des complexes serricole et agroalimentaire, ainsi qu’une ferme-école. Il propose à ses 2422 étudiants et étudiantes des programmes et profils d’études variés, une vie étudiante sportive et socioculturelle stimulante, une bibliothèque moderne et bien garnie, de même que des espaces de vie accueillants.