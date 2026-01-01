Une capacité d'accueil de 78 places
Une troisième installation pour le CPE des Amis des Prairies
Par Salle des nouvelles
La Ville de Notre-Dame-des-Prairies verra s'ouvrir au printemps 2027, une deuxième installation du CPE des Amis des Prairies qui a procédé à la signature d'un bail emphytéotique pour un terrain.
Ce nouvel établissement sera situé à l’intersection des avenues des Cormiers et des Plaines et offrira 78 places du CPE des Amis des Prairies.
« Nous sommes très heureux de contribuer à la réalisation de ce projet sur notre territoire. L’arrivée de cette nouvelle installation représente une excellente nouvelle pour les familles prairiquoises et pour la vitalité de notre communauté », souligne la mairesse, Suzanne Dauphin.
« Notre-Dame-des-Prairies est une ville attractive pour les jeunes familles. Avec l’ajout de ces nouvelles places, nous sommes heureux de pouvoir faire une différence pour un plus grand nombre de familles et d’enfants de notre communauté », souligne Dave Harvey, directeur général du CPE des Amis des Prairies.
L’installation des Plaines du CPE des Amis des Prairies figure déjà sur le Portail d’inscription aux services de garde. Les familles prairiquoises en attente d’une place sont invitées à inscrire cette installation à leurs choix, puisque la liste d’attente de chaque installation est distincte.
L’appel d’offres public pour la construction du bâtiment est sur le point d’être lancé. Selon l’échéancier prévu, les travaux devraient débuter au cours de l’été à venir, en vue d’une ouverture au printemps 2027.
Une campagne sera prochainement lancée afin de recruter l’équipe nécessaire pour mener à bien les opérations de cette future installation. Notamment, plusieurs postes permanents d’éducatrices et d’éducateurs de la petite enfance seront à pourvoir. Dans l’intervalle, il sera possible d’effectuer du remplacement occasionnel.