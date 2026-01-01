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Une capacité d'accueil de 78 places

Une troisième installation pour le CPE des Amis des Prairies

durée 10h00
27 mars 2026
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Par Salle des nouvelles

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies verra s'ouvrir au printemps 2027, une deuxième installation du CPE  des Amis des Prairies qui a procédé à la signature d'un bail emphytéotique pour un terrain. 

Ce nouvel établissement sera situé à l’intersection des avenues des Cormiers et des Plaines et offrira 78 places du CPE des Amis des Prairies.

« Nous sommes très heureux de contribuer à la réalisation de ce projet sur notre territoire. L’arrivée de cette nouvelle installation représente une excellente nouvelle pour les familles prairiquoises et pour la vitalité de notre communauté », souligne la mairesse, Suzanne Dauphin.

« Notre-Dame-des-Prairies est une ville attractive pour les jeunes familles. Avec l’ajout de ces nouvelles places, nous sommes heureux de pouvoir faire une différence pour un plus grand nombre de familles et d’enfants de notre communauté », souligne Dave Harvey, directeur général du CPE des Amis des Prairies.

L’installation des Plaines du CPE des Amis des Prairies figure déjà sur le Portail d’inscription aux services de garde. Les familles prairiquoises en attente d’une place sont invitées à inscrire cette installation à leurs choix, puisque la liste d’attente de chaque installation est distincte.

L’appel d’offres public pour la construction du bâtiment est sur le point d’être lancé. Selon l’échéancier prévu, les travaux devraient débuter au cours de l’été à venir, en vue d’une ouverture au printemps 2027.

Une campagne sera prochainement lancée afin de recruter l’équipe nécessaire pour mener à bien les opérations de cette future installation. Notamment, plusieurs postes permanents d’éducatrices et d’éducateurs de la petite enfance seront à pourvoir. Dans l’intervalle, il sera possible d’effectuer du remplacement occasionnel.

 

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