Un été animé à Notre-Dame-des-Prairies

À l’arrivée de la belle saison, la Ville de NotreDame-des-Prairies dévoile l’édition 2026 de Soleil illimité, une programmation estivale 100 % gratuite qui animera les parcs, les espaces publics et les lieux culturels du territoire. Pensée pour tous les âges, elle propose une diversité d’activités favorisant les rencontres, le plaisir et les moments partagés, tout près de chez soi.

« Soleil illimité, c’est une invitation à se rassembler et à faire vivre notre communauté. À travers cette programmation, nous souhaitons offrir des moments accessibles qui renforcent le sentiment d’appartenance et créent de beaux souvenirs partagés. J’invite toute la population à en profiter pleinement ! », souligne la mairesse Suzanne Dauphin.

Un été qui commence en beauté

La saison prendra son envol dès le 24 mai avec Acupunk, un spectaculaire défilé de marionnettes géantes présenté à 21 h dans le stationnement du Carrefour culturel. Cette déambulation immersive promet une expérience visuelle marquante, entre poésie, performance et émerveillement.

Le 23 juin, les célébrations de la Fête nationale du Québec feront vibrer le parc des Champs-Élysées dans une ambiance festive et rassembleuse. La soirée mettra en vedette le groupe Mythes et légendes, précédé de Welcome Soleil, et sera bonifiée par l’animation acrobatique Look-Up Arts Aériens, sans oublier les animations jeunesse qui complèteront la fête.

Des rendez-vous attendus tout l’été

Les Jeudis Musik’eau reviendront en août en bordure de la rivière L’Assomption pour deux grands rendez-vous musicaux. Le 6 août, Gab Bouchard sera en spectacle avec son univers mêlant country-folk, pop-rock et soul, porté par l’énergie de son plus récent album. Le 20 août, le groupe Alter Ego prendra le relais avec une revue musicale éclatante des années 70 à aujourd’hui, enchaînant les plus grands succès pop, rock et disco dans une ambiance haute en couleur. Camions de rue, service de bar et options au profit de la maison des jeunes viendront compléter l’ambiance festive.

Les familles retrouveront également les très appréciés Rendez-vous Famille au boisé du Carrefour culturel les 2, 9 et 16 juillet, tandis que la bibliothèque municipale ira à leur rencontre avec trois Heures du conte présentées dans différents parcs.

La traditionnelle Fête de l’enfant sera de retour le 11 août, de 10 h à 15 h, en périphérie du Carrefour culturel, avec une foule d’activités et d’animations pour les jeunes.

Des collaborations qui enrichissent la saison

La programmation estivale 2026 s’enrichit aussi grâce à des partenariats culturels porteurs. Le 18 juin, une sortie de résidence présentée en collaboration avec le Festival de cirque Bastringue offrira au public un accès privilégié au processus de création d’artistes en cirque contemporain.

Le Festival de Lanaudière viendra également bonifier l’été avec plusieurs rendez-vous, dont le troisième Rendez-vous Famille du 16 juillet ainsi que le spectacle pour adolescents Macbeth Muet, présenté au Carrefour culturel le mercredi 22 juillet en soirée. S’ajoutent également les soirées de cinéma musical en plein air, offertes gratuitement en juillet à l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay.

Culture et découvertes

Au Centre des arts et des loisirs Alain-Larue, l’exposition Histoires de chaises, de Marc Vaïs, sera présentée du 11 juin au 18 juillet. Le public est invité à rencontrer l’artiste lors du vernissage, le 11 juin à 17 h 30.

Plusieurs autres activités de loisirs complètent cette programmation, promettant un été animé, rempli de découvertes et de beaux moments en famille ou entre amis.

La programmation complète est disponible en ligne au notredamedesprairies.com.