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Silence

Un premier single pour l’artiste lanaudoise Elisabeth Mottard

durée 12h00
24 avril 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

Elisabeth Mottard, autrice-compositrice-interprète lanaudoise, sortira son premier single, Silence, le 1er mai.

Enregistrée cet hiver au studio Chez Frank de François Lalonde à Montréal (Lahsa De Sela, Dobacaracol), la chanson parle de tout ce que le silence peut porter et cacher. Variant en intensité, avec une batterie planante, une basse rythmée, plusieurs textures de guitare et une envolée d’harmonies vocales à la toute fin, c’est une pièce tout sauf silencieuse.

« Ça fait longtemps que je chante les chansons des autres, et que je compose aussi avec mon mari, Guillaume Beauséjour-Lépine, pour des projets beaucoup plus rock, notamment avec le groupe Elephant Rose. Cette fois-ci, j’avais envie de me faire pleinement confiance dans tout le processus. Guillaume est très présent sur la chanson car c’est lui qui signe la basse et la batterie. Quant aux lignes de guitare et de clavier, elles sont assurées par mon amie de longue date, Emilie Coutu, qui a fait les arrangements avec moi », a expliqué l'artiste.

La pièce Silence sera disponible sur toutes les plateformes de streaming en ligne. Il sera également possible de la découvrir sur scène le samedi 21 novembre prochain à 19 h 30 au café-coop Bal Maski de Saint-Gabriel-de-Brandon alors qu’Elisabeth présentera ses compositions en première partie du duo Major-Moran qui viendra y présenter son nouveau spectacle « Bunker à ciel ouvert ».

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