Un nouveau parcours nocturne illuminé aux jardins Antoine-Lacombe

Une renaissance s’amorce aux Jardins Antoine- Lacombe. Le site horticole emblématique de la Ville de Saint-Charles-Borromée ferme temporairement ses portes au public afin de permettre l’aménagement d’un tout nouveau parcours nocturne illuminé, conjuguant nature, culture et technologie.

Une mise en chantier pour une mise en lumière : les jardins s’offrent un traitement royal jusqu’en septembre. Des travaux d’intégration seront bientôt lancés pour la création de l’expérience lumineuse immersive signée XYZ Technologies, dont les équipes fouleront le terrain en juillet. Par ailleurs, dès cette semaine, nos professionnels des travaux publics ainsi que ceux de l’équipe horticole vont procéder à la rénovation de structures et à la revitalisation de certains végétaux.

Rappelons-le, cette transformation s’inscrit dans la volonté affirmée de la Ville de Saint- Charles-Borromée d’offrir à sa population et à ses visiteurs un lieu à la fois apaisant, inspirant et innovant. Forte d’une solide réputation en matière de végétalisation urbaine, la Ville franchit aujourd’hui une nouvelle étape, à la croisée de l’art numérique et de l’horticulture.

Un projet né de la fierté citoyenne

« Lors des consultations citoyennes « Point de vue 2030 », les jardins du site Maisons et jardins Antoine-Lacombe ont été désignés comme source majeure de fierté locale. Plusieurs citoyens ont exprimé le souhait d’y voir naître des illuminations urbaines, pour prolonger les visites en soirée et faire rayonner davantage ce lieu rassembleur. L’intégration, à la fin de 2024, de l’organisme Maisons et jardins Antoine-Lacombe à l’administration municipale a permis de consolider cette vision et de faire éclore un projet porteur, innovant et structurant », explique le Maire, M. Robert Bibeau.

Une entrée qui reste accueillante jusqu’au 7 juillet

Le tout nouveau parcours lumineux sera inauguré le 19 septembre 2025, marquant l’aboutissement de cette renaissance attendue. L’expérience promet d’être sensorielle, poétique et résolument contemporaine, en parfaite continuité avec l’ADN du lieu.

D’ici là, le parterre d’accueil ainsi que le jardin blanc dans le jardin anglais demeureront accessibles au public jusqu’au 7 juillet, notamment pour permettre aux finissants de la région de profiter du décor naturel pour leurs photos de fin d’année.