La construction de la bibliothèque Alice-Quintal à Rawdon est lancée

La Municipalité de Rawdon a octroyé le contrat de construction de sa toute nouvelle bibliothèque Alice-Quintal et de sa salle multifonctionnelle. Elles seront situées dans le Quartier du citoyen.

Ce projet sera annexé au parc de planche à roulettes existant et au Centre communautaire Metcalfe. Rappelons que le Quartier du citoyen est l’un des projets majeurs et prioritaires dans le développement de la municipalité et s’inscrit dans sa planification stratégique 2016-2030.

Cette bibliothèque moderne est le fruit d'une collaboration financière avec les gouvernements du Québec et du Canada. À la suite d’un processus d’appel d’offres rigoureux, le contrat a été octroyé dans le respect des prévisions budgétaires. Le début de la construction est prévu dès les prochains mois.

La nouvelle bibliothèque offrira un environnement lumineux, spacieux et accueillant, conçu pour répondre aux besoins d'une communauté en pleine croissance. Comprenant une salle multifonctionnelle et munie des dernières technologies, la municipalité est persuadée qu'elle deviendra un lieu de rassemblement, d'apprentissage et de découverte pour toute sa population.

« Aujourd'hui, est un jour marquant pour Rawdon. Le lancement de la construction de notre nouvelle bibliothèque est l'aboutissement d'une vision partagée et d'efforts concertés. Nous sommes reconnaissants du soutien financier de nos partenaires provinciaux et fédéraux, qui rendent ce projet possible. Ce nouveau lieu de diffusion du savoir offrira à notre communauté un espace inspirant et un milieu de vie où il fait bon se réunir », a déclaré le maire de Rawdon, monsieur Raymond Rougeau.