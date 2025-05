Ouverture de la Maison Louis-Cyr le 17 mai pour la saison 2025

Dès le 17 mai la Maison Louis-Cyr à Saint-Jean-de-Matha réouvre ses portes aux visiteurs et touristes pour la saison estivale

Il sera possible de visiter le musée mettant en valeur l’homme fort et son époque tous les samedis et dimanches, de 10 h 30 à 16 h 30, et ce jusqu'au 20 juin. À compter du 21 juin 2025, cet horaire s’élargira du mardi au dimanche.

À quoi s’attendre lors d’une visite de la Maison Louis-Cyr?

La Maison Louis-Cyr permet de parcourir l’une des maisons réellement habitées par Louis Cyr à l’époque. Avec ses deux expositions permanentes, le musée permet aux visiteurs d’apprendre tout sur l’homme fort. L’exposition Louis Cyr et son époque permet de visiter la maison de l’homme, comme elle était à l’époque. L’exposition Louis Cyr et ses exploits, pour sa part, permet d’en découvrir davantage sur l’homme, que ce soit sa jeunesse, ses exploits, sa vie dans le cirque, etc.

Rencontrez Louis Cyr grâce à la réalité virtuelle!

Implantés depuis maintenant deux ans, les casques de réalité virtuelle bonifient la visite de la Maison Louis-Cyr et permettent un volet plus immersif. Disposés dans quatre sections du musée, ceux-ci sont à la disposition des visiteurs en tout temps, lors des heures d’ouverture du musée. En les enfilant, on y voit apparaître un guide sous nos yeux afin de donner des détails par rapport à la section où l’on se trouve.

Visite virtuelle : une autre façon de visiter VOTRE musée

Les plus curieux qui aimeraient avoir un avant-goût de ce que réserve le musée pourront explorer la visite virtuelle, qui permet de découvrir l’authentique Maison Louis-Cyr dans le confort de chez soi. Lors de cette visite interactive, chacun sera en mesure de parcourir le musée avec un guide qui fournira tous les détails sur Louis Cyr, ses exploits, ses records, sa vie privée et bien plus! Adapté à tous les groupes d’âge, cet outil représente une alternative différente et amusante, voire complémentaire à la visite du musée lui-même.