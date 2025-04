On célèbre la culture geek en grand à la Bibliothèque Rina-Lasnier

Du 3 au 24 mai prochain la Bibliothèque Rina-Lasnier invite la population à venir célébrer la culture geek à travers une programmation d’activités variées pour tous les âges et tous les goûts.

Qu’est-ce que la culture geek? C’est une collectivité composée de gens passionnés

et créatifs organisés en communautés principalement autour des domaines du jeu vidéo, de l’imaginaire, des sciences et de la technologie1.

À la Bibliothèque Rina-Lasnier nous sommes étroitement liés à la culture geek que ce soit avec notre service de prêt de jeux de société, nos soirées Donjons et Dragons, nos innombrables documents en location (films, BD, mangas, téléséries, livres, musique), de quoi ravir le geek en chacun d’entre nous!

Il y aura une programmation thématique tout au long du mois de mai. Vous aurez la chance de participer à une joute de Donjons et Dragons, à un échange de cartes supervisé par des experts de la boutique Topdeck Hero de Joliette, de prendre part à un tournoi du jeu mythique Mario Kart et plus encore!

Que vous soyez un geek aguerri, débutant ou seulement curieux d’en apprendre davantage sur cette culture ludique et passionnante, nous vous attendons en grand nombre! Toutes les activités sont gratuites et sans inscription.

Pour la programmation complète, consultez le site Internet de la Bibliothèque Rina- Lasnier au : www.biblio.rinalasnier.qc.ca