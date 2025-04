Départ du directeur général de Tourisme Lanaudière, Denis Brochu

Après 14 années de loyaux services, Denis Brochu a pris la décision de quitter ses fonctions de directeur général de Tourisme Lanaudière pour éventuellement relever de nouveaux défis professionnels. Son départ est prévu pour juillet 2025.

L'organisation indique que cela marquera la fin d'une époque, et que c’est avec un sentiment mêlé de regret et de reconnaissance qu'elle le salue.

Depuis son arrivée en janvier 2011, M. Brochu a su mener l’organisation avec rigueur, leadership et passion. Son implication a été essentielle pour la mise en œuvre de stratégies et de projets innovants qui ont permis à la région de Lanaudière de se faire connaître et de se positionner parmi les destinations incontournables du Québec. Grâce à son engagement sans faille, Tourisme Lanaudière a connu une croissance remarquable, renforçant son rôle dans le développement touristique régional.

La présidente de Tourisme Lanaudière, Mme Linda Corbeil, a tenu à souligner la contribution exceptionnelle de M. Brochu :

« C’est avec une grande reconnaissance et une certaine émotion que nous saluons le départ de M. Denis Brochu. En tant que directeur général, il a été un pilier de notre organisation, apportant une vision stratégique et une capacité à fédérer les équipes autour d’objectifs communs. Son leadership et sa connaissance du secteur ont joué un rôle clé dans l’évolution de Tourisme Lanaudière au cours des dernières années. Nous lui souhaitons plein succès dans ses futurs projets et restons profondément reconnaissants pour l’héritage qu’il laisse derrière lui. »

Le départ de M. Brochu marquera également un tournant pour Tourisme Lanaudière, qui amorce dès à présent une période de transition. Le conseil d'administration entame une recherche pour trouver un successeur à la hauteur des ambitions de l’organisation.