Des milliers de participants au Festival Saint-Patrick de Rawdon

Le Festival Saint-Patrick, présenté par la Caisse Desjardins de Montcalm et de la Ouareau, se tenant le weekend dernier à Rawdon, a connu un succès effervescent, avec des milliers de participants de tous âges et de tous horizons venus célébrer cette traditionnelle fête irlandaise au cœur d’une communauté dont les racines irlandaises sont bien vivantes!

Rassemblés autour d’une thématique toujours bien festive comprenant des activités familiales, sportives, culturelles et historiques, les festivaliers ont pu apprécier les divers plaisirs de l’héritage irlandais. Conte pour enfants, exposition historique, festins traditionnels, danse folklorique, ski et plein air, concerts endiablés et marché d’artisans ont conquis les cœurs tout au long des trois jours du Festival, qui se terminait en grand avec la 47e édition de la traditionnelle parade de la Saint-Patrick qui se classe parmi les plus importantes au Québec!

Véritable emblème des festivités de la Saint-Patrick à Rawdon, cette parade incontestablement devenue une coutume rawdonnoise était composée de plus de 45 chars allégoriques et groupes défilant devant les spectateurs, fidèles à la tradition malgré une journée pluvieuse. Commerçants, organismes, écoles, groupes sportifs, associations et biens d’autres étaient de la parade, tout sourire et costumés aux couleurs joyeuses de l’Irlande, afin d’égayer les milliers de personnes présentes.

Selon M. Raymond Rougeau, maire de Rawdon, l’ambiance irlandaise a marqué les cœurs : « Les 5 000 participants venus d’ici et d’ailleurs ont rendu ce grand rendez-vous irlandais complètement réussi! Je suis certain qu’ils ont tous été marqués par l’esprit coloré de la fête de la Saint-Patrick et par l’accueil chaleureux de la communauté rawdonnoise. Les commerçants, les citoyens et les visiteurs ont tous vibré à l’unisson lors de cet événement sur trois jours qui met la Municipalité de Rawdon sur la carte des grandes célébrations à découvrir et à redécouvrir. »