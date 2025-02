Le Festival Saint-Patrick de Rawdon de retour du 14 au 16 mars

La Municipalité de Rawdon, de concert avec la Caisse Desjardins de Montcalm et de la Ouareau, a dévoilé la programmation du Festival Saint-Patrick qui se déroule du 14 au 16 mars prochain.

Concerts, soirées festives, activités familiales et sportives, exposition, parade et plus encore.

Dès le début mars, plongez dans l'esprit festif avec les objets promotionnels exclusifs du Festival : chandail à manches courtes, jersey de hockey, tuque et bière brassée spécialement et fièrement aux couleurs de l’événement. Disponibles dans plusieurs commerces de Rawdon et des environs, ils permettront de célébrer avec style!

Lève ton « vert » le vendredi 14 mars!

Les festivités débutent dès 17 h au Rawdon Golf Resort, où se déroulera un souper-spectacle avec le talentueux Dwane Dixon, artiste blues-rock qui mettra une ambiance électrisante, et un buffet digne des plus grandes traditions irlandaises! Les amateurs de danses traditionnelles pourront quant à eux expérimenter la danse carrée issue d’origines irlandaise, écossaise, anglaise et française au Centre d’Interprétation Multiethnique. La soirée se poursuivra dans les resto-bars de Rawdon, où la thématique irlandaise sera mise de l’avant par de l’animation et des cocktails festifs.

Un arc-en-ciel d’activités le samedi 15 mars

Le traditionnel brunch de la Saint-Patrick se déroulera au Rawdon Golf Resort, où on trouve toujours un délicieux menu dans une ambiance décontractée. Les enfants pourront assister à un conte où lutins et farfadets sont au cœur de l’intrigue, à la Bibliothèque Alice-Quintal. Sportifs et amateurs de plein air pourront par la suite explorer l’immense terrain de jeu de Ski Montcalm à l’occasion d’une journée « Sur la Pente verte » : 17 % de rabais sera offert cette journée seulement sur les activités de ski alpin, de raquette et de randonnée alpine avec le code promo STPAT2025.

En soirée, l’église Marie-Reine-du-Monde et Saint-Patrick s’animera aux sons des rythmes celtiques, comprenant une prestation de la Chorale du sapin vert de Rawdon ainsi qu’un concert celtique captivant et dynamique interprété par un trio de musiciens aux instruments peu communs. L’ambiance électrisante se poursuivra également dans les resto-bars de Rawdon.

La marée verte le dimanche 16 mars - Jour de parade!

Cette journée est la plus animée, avec diverses activités pour toute la famille précédant la traditionnelle parade de la Saint-Patrick qui se classe parmi les plus importantes au Québec. Le Collège Champagneur est au cœur de ces animations familiales intérieures et extérieures, incluant le Marché de Rawdon qui prendra place au gymnase de cet établissement scolaire. La « Zone Verte », située au centre-ville de Rawdon près de l’hôtel de ville, est le lieu principal où les festivaliers pourront trouver nourriture et breuvages. Dès 14 h, la parade comprenant plus de 45 chars allégoriques et animations entreprendra son parcours au départ de la plage municipale vers la rue Church, en passant par la rue Queen. Plusieurs rues seront fermées pour l’occasion : plusieurs options de transport actif et de transport en commun sont offertes aux festivaliers, notamment la NOUVELLE navette gratuite dont le départ se fera au parc des Chutes Dorwin.

Que faire après la parade? Les festivaliers seront comblés par un spectacle énergique de JoshUa2, un hommage à U2, qui fera danser et qui réchauffera la foule. Des célébrations le dimanche soir? Bien sûr! Le Privilège Restaurant & bar ouvre ses portes aux festivaliers pour un après parade endiablé!

En marge du Festival

La tournée du conte irlandais Desjardins, qui avait connu un franc succès en 2024 dans la MRC de Matawinie, est de retour cette fois dans les six MRC de Lanaudière! Durant la semaine de relâche, le conte irlandais Desjardins sera présenté dans les municipalités et villes suivantes : Saint-Jacques, Saint-Côme, Joliette, Mascouche, Repentigny et Lavaltrie. C’est un rendez-vous pour entrer dans l’univers fantastique des légendes irlandaises!

Tous les weekends du mois de mars, l’exposition La présence irlandaise à Rawdon d’hier à aujourd’hui sera présentée au Centre d’Interprétation Multiethnique de Rawdon. Cette exposition, qui mettra en valeur le parcours des immigrants irlandais à Rawdon sur une période de près de 200 ans, est issue d’une collaboration entre l’historien M. Simon Jolivet et la Société d’histoire de Rawdon.

Pour consulter la programmation complète et tous les détails du Festival Saint-Patrick de Rawdon, visitez le www.rawdon.ca.