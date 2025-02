Un nouveau partenariat pour le Festival Saint-Patrick de Rawdon

La Caisse Desjardins de Montcalm et de la Ouareau s'est engagée à soutenir financièrement le Festival Saint-Patrick de Rawdon à hauteur de 10 000 $ par année, pour les trois prochaines années avec la municipalité.

« Nous sommes ravis de cette alliance avec Desjardins, qui devient le partenaire présentateur de notre festival et qui fera briller le Festival Saint-Patrick dans tout Lanaudière », déclare Raymond Rougeau, maire de la Municipalité de Rawdon. « Les valeurs de Desjardins, ancrées dans la communauté, axées sur le développement des localités et enracinées dans la culture québécoise, résonnent parfaitement avec l’esprit de notre festival. »

Le Festival Saint-Patrick présenté par la Caisse Desjardins de Montcalm et de la Ouareau, qui se tiendra du 14 au 16 mars 2025, est bien plus qu’une célébration des racines irlandaises de Rawdon. C’est un événement rassembleur qui rayonne bien au-delà des limites de Rawdon : il met en valeur la diversité culturelle de notre région. Cet événement offre des activités pour tous les âges et pour tous les goûts, culminant avec la traditionnelle parade de la Saint-Patrick, véritable coutume rawdonnoise depuis maintenant 47 années.

« Ce partenariat démontre que Desjardins est plus qu’une institution financière, c’est un acteur engagé dans le développement de nos communautés », souligne Louise Lauzon, directrice générale de la Caisse Desjardins de Montcalm et de la Ouareau. « Nous sommes fiers de soutenir un événement qui célèbre les collectivités et le patrimoine, des valeurs qui nous tiennent à cœur. »

Grâce à ce généreux soutien, le Festival Saint-Patrick de Rawdon pourra offrir une programmation encore plus riche et diversifiée, étalée sur trois jours bien remplis d’activités, spectacles et célébrations de tous genres.