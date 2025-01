Appel de candidatures pour des expositions à la Bibliothèque Sylvie-Thouin

La Bibliothèque Sylvie-Thouin à Lavaltrie lance un appel de candidatures pour trouver des artistes en arts visuels ou des collectifs pour leurs futures expositions.

Les intéressés sont invités à soumettre, avant le 1er avril, leur projet d’exposition pour sa programmation hiver et automne 2025 ainsi qu’au printemps 2026.

Déposez votre candidature

Tous les genres, techniques et démarches artistiques sont les bienvenus. Qu’il s’agisse de peinture, de sculpture, de photographie, d’art numérique ou d’explorations multidisciplinaires.

Modalités d’exposition

Durée des expositions : Environ 6 semaines.

Promotion : La Bibliothèque prend en charge la promotion et la diffusion de l’exposition.

Vente d’œuvres : L’artiste peut vendre ses œuvres. Aucune commission n’est retenue par la Bibliothèque.

Dossier de présentation

Le dossier doit inclure : un curriculum vitae à jour, un court texte sur votre démarche artistique, une présentation du projet d’exposition, incluant, si possible, le nombre d’œuvres à exposer, un dossier de presse (si applicable) et cinq à dix photos numériques de vos œuvres.

Il est demandé également une fiche technique comprenant : le nom de l’artiste, le titre de l’œuvre, le médium utilisé, les dimensions de l’œuvre et l’année de création.

Spécifications pour les fichiers numériques

Lors de la soumission des photos numériques de vos oeuvres, elles devront être en format JPG, compatible avec PC et en résolution 72 ppp, taille maximale de 1 Mo par fichier.

Le nom des fichiers doit suivre ce modèle : 01.initiales.titre.jpg (par exemple : 01.JS.Lumiere.jpg). Ce numéro doit correspondre à celui inscrit sur la fiche technique.

Critères de sélection

Une présentation esthétique et professionnelle sera prise en considération. Les critères de sélection incluent : la qualité et l’originalité des œuvres, la pertinence et la richesse de la démarche artistique et la diversité des propositions au sein de la programmation culturelle.

Veuillez noter que les dossiers incomplets ou ne respectant pas les exigences de mise en candidature ne seront pas retenus.

Soumission des candidatures

Par courriel:

Faites parvenir votre dossier visuel complet en respectant les formats recommandés à : [email protected].

Par la poste :

Envoyez votre dossier visuel complet (sur papier, CD ou DVD) à l’adresse suivante :

Bibliothèque municipale de Lavaltrie

A/S Réception des dossiers visuels 241, rue Saint-Antoine Nord Lavaltrie (Québec)

J5T 2G7