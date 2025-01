Une riche programmation hivernale pour le 20e anniversaire du CRAPO

Dans le cadre du 20e anniversaire du Centre régional d'animation du patrimoine oral (CRAPO), l'organisme offrent des soirées musicales pour tous les goûts.

Le diffuseur présentera la crème des artistes en musique trad à commencer par le plateau double du samedi 25 janvier, qui réunira le jeune guitariste/chanteu François-Félix Roy et l’éclatant duo Benoît et Colin (avec des membres des Chauffeurs à pieds et de Rosier).

Le 8 février, ce sera au tour de Prairie Comeau de fouler la scène du CRAPO. Formé de Benoît Archambault (Mes Aïeux) et de la fransaskoise Anique Granger, le duo propose un folk-trad intimiste et envoûtant.

La musique du monde ne sera pas en reste avec le quatuor suédois a capella Kongero et leurs magnifiques chansons scandinaves. La musique brésilienne résonnera également avec Lucas Melo et Enzo Lord Mariano et leur invitée Isabelle Gaudreault à la clarinette, lors de leur spectacle du 29 mars. Pour la Saint- Valentin, Sin and Swoon viendra bercer les amoureux avec son folk/americana porté par des voix touchantes et un jeu de guitare des plus relevés.

En chanson populaire, Kevin Parent présentera son spectacle solo « Pigeon d’argile-30e anniversaire le 22 février et France D’amour son spectacle « Quatorze », le 15 mars.

Les 7 à 9 du vendredi verront défiler Ô Renard et son sympathique folk lanaudois (17 janvier), le bluesman Southside Denny Snyder (7 février), le Duo Nolet et le Duo Charbonneau-Sauvé dans un plateau double autour de l’accordéon (21 février), le jazzman Hugo Blouin et son spectacle « Chanter pour manger » (21 mars) et le groupe Les Mélanies (28 mars), formé de quatre jeunes auteurs-compositeurs-interprètes lanaudois.

Les veillées de chanson traditionnelle, animées par Kevin Nadeau et Élie Benjamin, seront également de retour un vendredi par mois dans une formule où un animateur invité se joindra à eux pour chaque veillée. Elles auront lieu le 10 janvier, le 28 février et le 14 mars.