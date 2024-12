Exposition du collectif artistique de la Maison des aînés de Lavaltrie

La Bibliothèque Sylvie-Thouin est fière de présenter l’exposition « La MDA s’affiche », qui se tiendra du 13 décembre 2024 au 9 janvier 2025. Cette exposition met en vedette les créations du collectif artistique de la Maison des aînés de Lavaltrie, un projet vibrant qui illustre la vitalité et la créativité des aînés de notre communauté.

Depuis cinq ans, grâce à l’initiative des artistes bénévoles Nicole Lachapelle et Marlène Laforge, plusieurs membres de la Maison des aînés ont eu l’opportunité de s’initier au dessin et au quilling lors d’ateliers enrichissants. Ces activités ont permis aux participants d’explorer leur expression artistique et de créer des œuvres uniques qui reflètent leur passion et leur engagement. Chaque pièce exposée témoigne de l’importance de favoriser l’épanouissement personnel et la créativité, peu importe l’âge.

À propos de la Maison des aînés

La Maison des aînés est un organisme communautaire dont la mission est de briser l’isolement et de soulager les conditions liées au vieillissement. Ce collectif artistique est fier de présenter, pour la première fois, les œuvres de ses membres dans une exposition publique. Ce projet est une belle opportunité de mettre en lumière le talent des aînés et de démontrer comment l’art peut rassembler et inspirer.