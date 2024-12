Inauguration de l’œuvre de Stephen Pon au Boisé du Chemin du Roy

En décembre dernier, la Ville de Lavaltrie a inauguré une nouvelle sculpture d’art public à l’entrée du Boisé du Chemin du Roy, sur la rue du Tricentenaire. « La feuille qui cache la forêt », une œuvre monumentale réalisée par l’artiste verrier lavaltrois Stephen Pon, s’élève à plus de dix pieds de hauteur et attire désormais l’attention des passants.

Cette création unique a pour objectif de rapprocher l’art de la communauté en rendant les œuvres accessibles à l’échelle locale et régionale. De jour comme de nuit, la sculpture attire les regards et invite à la contemplation. Dès l'installation des éclairages, prévue prochainement, l'arbre de fer orné de feuilles en verre coloré s'illuminera à la tombée de la nuit, offrant ainsi un spectacle lumineux qui émerveillera les visiteurs.

L'inspiration de la nature

En parfaite harmonie avec son environnement, la sculpture célèbre le cycle des saisons et la beauté intemporelle des arbres. Le tronc en acier, minutieusement découpé de motifs végétaux, accueille une trentaine de feuilles uniques en verre, réalisées selon la technique traditionnelle de la pâte de verre à la cire perdue.

Les feuilles, aux teintes chromatiques de vert, jaune et rouge orangé, s’animent doucement à la nuit tombée, créant une atmosphère chaleureuse. En hiver, l’œuvre se transforme, évoquant une éclosion printanière sous la neige, offrant une expérience visuelle renouvelée au fil des saisons.

Projet : « Achète ta feuille »

Pour soutenir ce projet, les entreprises de la région ainsi que les membres du groupe « Les amis des arts » ont été invités à financer l’une des feuilles uniques de la sculpture, une façon de laisser leur empreinte tout en soutenant la créativité locale. L’artisan composite, Maîtres du Recouvrement Inc., France Desbiens & Benoît Léonard ainsi que ConsultArt ont répondu à l’appel. Leur engagement est immortalisé par une plaque installée au pied de l’œuvre, témoignant de leur soutien à la culture et à l’art public dans notre communauté.

Un projet collectif

La réalisation de « La feuille qui cache la forêt » a été rendue possible grâce au soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), à la participation financière de la Ville de Lavaltrie, ainsi qu’à la collaboration de partenaires régionaux : la MRC de D’Autray, la Table des Préfets de Lanaudière et Culture Lanaudière.

« La Ville de Lavaltrie est fière d’avoir soutenu ce projet, qui non seulement embellit l’entrée de notre Boisé, mais permet aussi de faire rayonner un artiste de chez nous. Cette œuvre incarne le dialogue harmonieux entre l’art et la nature et reflète notre engagement envers la culture, un pilier essentiel de notre identité collective à Lavaltrie. », a souligné Christian Goulet, maire de Lavaltrie.

Invitation à découvrir l’œuvre

La Ville de Lavaltrie invite la population à venir admirer cette œuvre d’art unique, de jour comme de nuit, et à profiter de ce nouvel espace de contemplation artistique au cœur de la nature.