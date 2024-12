Mathieu Légacé devient le directeur général de Culture Lanaudière

Mathieu Lagacé devient le nouveau directeur général de Culture Lanaudière, succédant à Andrée Saint-Georges, après 18 années de service. Il prendra officiellement ses fonctions en janvier 2025.

Retenu à la suite d’un long processus de recrutement mené par la firme Recrutement Intégral de Repentigny, Mathieu Lagacé est reconnu pour son expertise en gestion culturelle, notamment dans le milieu municipal, et son engagement envers le développement des arts et de la culture. Avec une expérience significative dans la gestion de projets culturels et le travail collaboratif avec des artistes et des organismes, il est bien placé pour poursuivre la mission de l’organisme et renforcer son rôle au sein de la communauté lanaudoise.

« Je suis honoré de rejoindre Culture Lanaudière et enthousiaste à l’idée de travailler avec l’équipe, les artistes et les partenaires de la région pour bâtir sur les solides fondations établies par Andrée Saint-Georges. Ensemble, nous continuerons de promouvoir la culture sous toutes ses formes et de la rendre accessible à tous les Lanaudois », a déclaré Mathieu Lagacé.

Claude de Grandpré, président du conseil d’administration, salue cette nomination avec enthousiasme : « Mathieu Lagacé incarne l’avenir de Culture Lanaudière. Son énergie, sa vision et son engagement en faveur des arts et de la culture s’alignent parfaitement avec les valeurs de notre organisme. Nous sommes convaincus qu’il contribuera à écrire un nouveau chapitre inspirant pour la culture lanaudoise. »

Andrée Saint-Georges, qui demeurera en poste jusqu’en avril 2025 pour assurer une transition harmonieuse, se réjouit de l’arrivée de son successeur : « Je suis heureuse de passer le flambeau à Mathieu, dont la vision et les compétences apporteront une énergie nouvelle à Culture Lanaudière. Je lui souhaite tout le succès dans cette belle aventure. »