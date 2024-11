Le Marché de Noël du Camp Papillon fait son retour

Pour une troisième année, se déroulera le Marché de Noël du Camp Papillon. La population est invitée les 7, 8, 14 et 15 décembre 2024. Elle pourra découvrir le village du Père Noël et dénicher des cadeaux uniques auprès des nombreux artisans présents.

Pour la première fois, il y aura un volet spectacle en soirée pour vivre des moments intimes et musicaux au cœur des festivités!

Des artisans présenteront leurs créations : bijoux, articles artisanaux, délices régionaux et produits du terroir, décorations, soins corporels et bien d’autres.

Il est possible de dîner sur le site en formule casse-croûte ou dîner du temps des Fêtes.

Des activités pour toute la famille

Les petits pourront rencontrer le Père Noël, entendre un conte de Noël, faire une promenade en train, confectionner des décorations d’ornements et des biscuits, participer à un rallye des lutins dans la Forêt enchantée, jouer au hockey bottine et flatter des alpagas. Les activités sont offertes à la carte et à coût modique.

Spectacle

Deux spectacles auront lieu soit les samedi 7 et 14 décembre dès 20 h au pavillon des sports du Camp Papillon.

Tout d'abord, le 7 décembre, Martin Deschamps présentera son spectacle « Le show rencontre acoustique » Les billets sont au coût de 40 $.

Le groupe Vision “R”, quant à eux, feront revivre les grands succès des années 60 à 90 le samedi 14 décembre. Les billets sont au coût de 25 $.

Contribution à une bonne cause

Les fonds amassés, lors du Marché de Noël, soutiendront les initiatives du Camp Papillon, offrant des séjours adaptés et inoubliables à des jeunes en situation de handicap.