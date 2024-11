Le Marché de Noël de Saint-Norbert fait son retour

La municipalité de Saint-Norbert invite sa population ce dimanche 17 novembre, à son Marché de Noël, afin d’ouvrir officiellement la période festive du temps des fêtes.

C’est dans l’Espace culturel Jean-Pierre Ferland, situé au 2111 rue Principale à Saint-Norbert, que les artisans locaux et régionaux seront présents de 10h00 à 15h00, afin de vous offrir des produits du terroir gourmands et d’artisanat.

Venez découvrir le talent et les produits de nos artisans et producteurs. Passionnés, créatifs et talentueux, ils vous offrent avec fierté leurs créations et partagent avec passion leurs connaissances.