Le Défilé du père Noël de Joliette de retour après quatre ans

La Ville de Joliette a dévoilé l'art de rue monumental qui orne le mur latéral au coin du boulevard Manseau et de la rue Lajoie. Réalisée par les muralistes Jasmin Guérard-Alie et Simon Bachand, du collectif ArtduCommun, cette œuvre puise son inspiration dans l'effervescence de Joliette et se distingue par son caractère éclectique et ...