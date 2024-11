Une murale aux couleurs de la culture à Joliette

La Ville de Joliette a dévoilé l'art de rue monumental qui orne le mur latéral au coin du boulevard Manseau et de la rue Lajoie. Réalisée par les muralistes Jasmin Guérard-Alie et Simon Bachand, du collectif ArtduCommun, cette œuvre puise son inspiration dans l'effervescence de Joliette et se distingue par son caractère éclectique et vibrant.

« Cette manifestation artistique reflète le dynamisme culturel et l'épanouissement créatif qui animent le cœur de notre cité régionale. Cette orchestration poétique s’affirme comme un élément vivant du centre-ville, contribuant à sa beauté et à sa singularité », exprime le maire, Pierre-Luc Bellerose.

Par ses teintes de violet et d’orangé, cette œuvre originale, intitulée Magicicada (terme scientifique désignant la cigale), présente une composition sculpturale remarquable qui célèbre la richesse de la scène musicale locale, en particulier le répertoire classique. L’assemblage artistique combine des éléments sonores et du feuillage organique symbolisant l’éclosion et l’enracinement de la culture à Joliette. Ce choix reflète l’émergence continue de talents et d’ingéniosité locale à travers les générations. Par ses formes, ses couleurs et sa disposition, cette murale unique offre une latitude intéressante à la liberté d’interprétation et à l’imaginaire de l’observateur.