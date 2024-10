Clément Joubert nommé directeur général du Festival de Lanaudière

Le conseil d’administration du Festival de Lanaudière annonce la nomination de Clément Joubert, B. Mus, MBA au poste de directeur général.

« Nous accueillons avec grand plaisir Clément au sein de notre équipe. Sa formation avancée en musique et en gestion, ainsi que son parcours impressionnant, font de lui un excellent successeur à la direction générale du Festival de Lanaudière, le plus grand festival de musique classique au Canada. Nous sommes convaincus qu’il saura contribuer à la croissance et au prestige national et international du Festival. En s’appuyant sur la vision articulée de notre directeur artistique Renaud Loranger, Clément Joubert pourra mettre en valeur le talent de notre équipe permanente, l’engagement des bénévoles et l’étroite collaboration des partenaires et du public », a déclaré Simon Brault, président du conseil d’administration.

Titulaire d'un baccalauréat en interprétation piano classique et théorie de la musique de l'Université McGill ainsi que d'une maîtrise en administration des affaires de McGill-HEC Montréal, Clément Joubert a travaillé au Conservatoire de McGill pendant 18 ans, d'abord comme directeur-fondateur du camp de jour et ensuite comme directeur de l'institution. Plus récemment, il était directeur des opérations pour le jeune public aux Jeunesses Musicales Canada. Son attachement à la région de Lanaudière remonte à son enfance lorsqu’il fréquentait les terres de son grand-père qui sont devenues aujourd’hui le Parc régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles. À l’adolescence, il a passé quatre étés au Camp musical de Lanaudière où il a fait la connaissance du Père Lindsay et en conserve de riches souvenirs.

« C’est avec une grande reconnaissance et beaucoup d’enthousiasme que je rejoins l’équipe du Festival de Lanaudière. Je souhaite non seulement maintenir l’excellence de cet événement, mais aussi le faire évoluer. Mon objectif est d’augmenter sa portée, de diversifier son public et de développer des initiatives innovantes qui permettront de propulser le Festival vers de nouveaux sommets, tant sur le plan artistique que sur celui de son rayonnement dans la communauté. Je suis impatient de débuter ma collaboration avec l’équipe du Festival, les artistes, les partenaires et les précieux bénévoles ». – Clément Joubert, directeur général du Festival de Lanaudière.

L’embauche de Clément Joubert survient à l’issue d’un processus de sélection rigoureux. Le conseil d’administration du Festival de Lanaudière souhaite d’ailleurs saisir cette occasion pour reconnaître la contribution exceptionnelle du directeur général sortant, Monsieur Xavier Roy, et exprimer son immense gratitude pour son dévouement envers l’organisme et le milieu culturel au cours des quatre dernières années. M. Roy a quitté ses fonctions le 23 août 2024.