Saint-Charles-Borromée s’associe au Ludofest

Du 8 au 10 novembre, au centre André-Hénault, la population de Saint-Charles-Borromée est invitée à participer à la première édition du festival ludique le Ludofest. Cet événement célébre le monde du divertissement sous toutes ses formes.

Pendant trois jours, les visiteurs auront l’occasion de participer à une foule d’activités variées tels que les jeux de société et d’évasion, casse-têtes, ateliers créatifs et même le célèbre Donjons & Dragons. Des boutiques et entreprises locales, telles que l’Entre-jeu, animeront également des espaces interactifs.

Grâce à une entente d’un an signée en septembre dernier, avec une possibilité de reconduction, la Ville s’engage à promouvoir cet événement et à soutenir activement son organisation. Ce partenariat stratégique favorise la mise en place d’un festival convivial, accessible à toute la communauté.

Engagé pour la communauté

Le Ludofest se distingue par son engagement social. Pour chaque billet d’entrée vendu au coût de 10 $, des dons seront effectués à des organismes locaux à but non lucratif. Les revenus du vendredi seront versés à Jeux de société Qc., tandis que ceux du samedi et dimanche iront à la Fondation Émilie-Gamelin.

« Accueillir ce festival à Saint-Charles-Borromée s’inscrit dans notre volonté de proposer des événements qui renforcent la cohésion sociale et culturelle de notre ville. C’est une opportunité pour tous de partager des moments de plaisir et de créativité. Nous sommes convaincus que cette première édition rencontrera un franc succès. », affirme monsieur le maire Robert Bibeau.

Fannie Lajoie, fondatrice du Ludofest, se réjouit également de ce partenariat : « C’est un plaisir de collaborer avec la Ville de SCB pour cet événement qui rassemblera toutes les générations et mettra en lumière nos organismes et entreprises locales. Nous espérons que le Ludofest deviendra un incontournable ! »