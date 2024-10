Une plateforme québécoise dédiée aux sorties culturelles

La ville de Joliette aura son tout premier festival d'humour du 22 au 24 août 2025. Pendant trois jours, plus de 40 humoristes et une vingtaine de spectacles seront présentés dans six lieux de diffusion. Les festivaliers auront l'occasion d'assister à des galas d’humour exclusifs, des spectacles aux concepts éclatés, des rodages d’humoristes ...