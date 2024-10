Retour sur un week-end culturel vibrant à Lavaltrie

Les 28 et 29 septembre, la Ville de Lavaltrie a vibré au rythme de la 28e édition des Journées de la culture. Plus d’une centaine de visiteurs se sont réunis pour découvrir une programmation diversifiée, célébrant la culture sous toutes ses formes. Parmi les moments forts, la 2e édition de la Journée hip-hop a offert un week-end riche en découvertes et en expériences artistiques.

Le maire de Lavaltrie, M. Christian Goulet, a souligné l'importance de cet événement pour la Ville : « Je suis extrêmement fier de voir nos citoyennes,citoyens et artistes s’impliquer avec autant de passion, lors des Journées de la culture. Visiblement, la culture est au cœur de notre communauté.Elle nous unit, nous enrichit et révèle les talents uniques qui font rayonner notre belle Ville! »

Une journée dédiée à la culture du hip-hop

Au cœur de cette célébration, l’événement à la Place du 350e, organisé par les Productions Organizés en collaboration avec la Ville de Lavaltrie, a mis en lumière la culture urbaine. Le samedi 28 septembre, les visiteurs ont assisté à une performance en direct de Monk.e, qui a créé une murale tout au long de la journée, derrière le Presbytère J.-B.-H.-Marcotte. Sous l’animation de Manu Dirt, une quinzaine de rappeurs, dont Fafardet, C-drik, DJ Horg, PTHD et Telkel, ont enflammé la scène avec des performances vibrantes. Le point culminant de la journée a été la prestation de Studio Party Time, qui a électrisé l’audience avec un spectacle de breakdance alliant chorégraphie et style libre.

Dans le cadre de la campagne Centraide, la troupe hip-hop Centraide a offert des mini-spectacles captivants. Un espace de tatouage, animé par Patrick Gamelin, a également permis de récolter des fonds pour Centraide, grâce aux sessions de tatouage. Les Productions Organizés verseront généreusement l’ensemble des fonds amassés, y compris les recettes de la boutique éphémère et du kiosque Casse-croûte, à Centraide.

Exposition et ateliers artistiques

Le vendredi 27 septembre, des élèves de 4e, 5e et 6e années des écoles de la Source et des Amis- Soleils ont participé à un atelier de médiation culturelle animé par l’artiste Carine Génadry. Une centaine d’élèves ont eu l’occasion de créer leur propre œuvre en utilisant les techniques de l’artiste. Ils ont également visité l’exposition de celle-ci à la Bibliothèque, découvrant ainsi son univers artistique.

Le samedi 28 septembre, les visiteurs ont été invités à découvrir l’exposition interactive « Habitats Artificiels » de Samuel Charrois, une immersion multisensorielle unique mêlant musique et animations visuelles. L'atelier de création de mandalas avec Mireille St-Hilaire a également rencontré un grand succès, offrant aux participants la possibilité de réaliser leurs propres œuvres en pointillisme, à l'aide de peinture acrylique.

Patrimoine local et découverte de la généalogie

La Maison des contes et légendes a ouvert ses portes gratuitement, accueillant de nombreuses familles pour une visite captivante. Accompagnés d’une conteuse, adultes et enfants ont plongé dans les récits fascinants de la région, tels que la Chasse-galerie et la Démone de Lavaltrie.

Le dimanche 29 septembre, la Bibliothèque de généalogie Pierre-Kemp a accueilli les passionnés d’histoire pour leur permettre de découvrir leurs ancêtres. En parallèle, la Maison Rosalie-Cadron a offert des visites guidées, dévoilant les coutumes d’autrefois et l’héritage de Sœur Rosalie Cadron.

Pour clôturer le week-end, l’organisme Au Bord des Mots a présenté une exposition des œuvres créées lors de l’atelier Alpha-Art, mettant en lumière la diversité artistique des Journées de la culture.