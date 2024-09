Atelier-démonstration de confection d’épouvantails le 5 octobre

La crainte de la COVID-19, le contexte économique et la mobilité interrégionale ont impacté la fréquentation des arts et des scènes. Le monde artistique fait ainsi face à un décrochage de son public le plus âgé et à des jeunes qui boudent davantage les salles de spectacle. C’est le portrait que dresse une étude commandée par le Groupe de travail ...