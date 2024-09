De plus en plus de touristes dans Lanaudière

Tourisme Lanaudière dévoile aujourd’hui un bilan mi-saison qui révèle des résultats rassurants dans la majorité des secteurs d’activités. Malgré une variabilité importante d’une entreprise à l’autre, les données mettent en lumière un équilibre général dans les performances touristiques.

Les chiffres montrent une stabilité notable dans l’ensemble des attraits et des hébergements, bien que des variations spécifiques soient observées selon les types d'activités et les conditions météorologiques.

Les attraits et activités sont à l’équilibre

Le bilan mi-saison montre que, tandis que le mois de juin a été particulièrement favorable avec une augmentation significative de l’achalandage, août a connu des baisses notables. Ces réductions sont principalement attribuables aux épisodes de pluie et aux inondations qui ont affecté la fréquentation touristique.

Les hébergements et la restauration demeurent stables

Dans le secteur de l’hébergement, un équilibre est également observé. En mai, les hébergements de Lanaudière ont connu une baisse de 13 % de leur taux d'occupation, mais en juin, ce taux a augmenté de 1 %, accompagné d'une hausse du nombre d'unités louées et des revenus de location. Cependant, les pourvoiries et les hébergements d’expérience ont enregistré des baisses significatives, contrairement aux établissements hôteliers et résidences de tourisme, qui montrent une plus grande stabilité. Le secteur de la restauration a connu un bon début d’été, mais a subi une diminution d’achalandage à partir du milieu de la saison.

Les résultats positifs des entreprises touristiques sont largement attribués à une température estivale clémente et à un printemps précoce. En revanche, les résultats moins favorables sont liés à un contexte économique défavorable, marqué par une réduction du pouvoir d'achat des clients une augmentation des coûts pour les entreprises et aux conditions météorologiques.

Stratégies promotionnelles estivales de Tourisme Lanaudière

Les stratégies promotionnelles estivales de Tourisme Lanaudière se sont révélées extrêmement efficaces en matière de communication. Avec 859 122 pages vues et 306 060 nouveaux utilisateurs attirés sur son site Web, on a pu remarquer une augmentation significative de 28,6 % du taux d'engagement, portant la durée moyenne de session à 2,48 minutes. Les réseaux sociaux ont également bénéficié d'une croissance notable, renforcée par plusieurs mentions dans des médias prestigieux tels que La Presse et Mordu, une plateforme gourmande. Ces résultats illustrent l'efficacité croissante de la stratégie de communication de Tourisme Lanaudière, qui capte de plus en plus l'attention des visiteurs et des médias.

Un achalandage généralement en croissance ou stable pour l'été 2024 dans Lanaudière

Ce printemps, Tourisme Lanaudière à lancée sa campagne de promotion « Lanaudière, tout pour plaire » qui invite les visiteurs à découvrir la région : « On peut tout faire dans Lanaudière, même rien! ». Ce message reflète l’essence de Lanaudière, un lieu où le ressourcement et le temps pour soi sont à l’honneur. Elle invite les visiteurs à participer à une multitude d'activités tout en prenant le temps de se détendre et de savourer l'instant présent. Le concept fait aussi place à l’humour afin de surprendre. Toutes les actions promotionnelles qui ont été mises de l’avant exploitent le même thème : Lanaudière a tout pour plaire.

En conclusion, bien que le bilan mi-saison de Tourisme Lanaudière indique une stabilité rassurante dans la plupart des secteurs touristiques, un bilan plus complet sera réalisé à la fin du mois d’octobre pour évaluer pleinement l'impact de cette période estivale.