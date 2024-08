Programmation de la septième des Journées du patrimoine religieux

Les 6, 7 et 8 septembre aura lieu la septième année des Journée du patrimoine religieux à travers la province. Un total de 180 sites et circuits sont à découvrir, dont dans la région de Laval, Laurentides et Lanaudière.

Plusieurs circuits locaux ont été mis en place grâce à la contribution de bénévoles et de professionnels des milieux religieux, culturels, municipaux et communautaires . Des visites commentées de cimetières et de jardins sont également prévues.

En tout, 10 sites sont inscrits à la programmation régionale : la Maison Rosalie-Cadron de Lavaltrie, l’église Notre-Dame-des-Champs de Repentigny, l’église de la Purification-de-la- Bienheureuse-Vierge-Marie de Repentigny, l’église de Saint-Jacques, l’église de Saint-Ambroise- de-Kildare, la chapelle Bonsecours de L’Assomption, la cathédrale de Saint-Jérôme, l’église de Sainte-Anne-des-Plaines, l’église Sainte-Rose-de-Lima de Laval et l’église Saint-Maurice-de- Duvernay de Laval.

Cette année, signalons la participation de l’architecte Peter Lanken. Au programme : expositions, visites, activités créatives et artistiques, conférences, concerts et diaporamas historiques; découvrez les sites qui vous attendent et qui ont des histoires à vous raconter.

Les activités – visites, concerts, conférences, expositions et parcours guidés – sont gratuites, mais les participants peuvent démontrer leur appréciation en offrant un don sur place pour soutenir les initiatives d’ouverture et de préservation des lieux.

En parallèle de ces nombreuses activités, une partie de l’équipe du Conseil du patrimoine religieux du Québec participera à plusieurs activités des Journées dans le but de mettre en lumière des initiatives locales tout en constituant une base documentaire pour la promotion de l’édition 2025 des Journées. Ce déplacement sera également l’occasion d’échanger avec des lieux n’ayant pas participé cette année afin de les encourager à collaborer avec l’équipe des Journées dans le cadre d’une prochaine édition.