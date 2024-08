Reprise du spectacle de drones à Saint-Charles-Borromée

Le spectacle de drones lumineux, initiaalement prévu pour la Fête nationale organisée par la Ville de Saint-Charles-Borromée aura finalement lieu le samedi 31 août à 21 h, dans le cadre des soirées TRÉMA au parc Saint- Jean-Bosco (249 ch. du Golf Est).

Ce spectacle unique, fusion parfaite entre technologie de pointe et expression artistique, mettra en scène 175 drones orchestrés par les experts de NorthStar Fireworks Entertainment Inc. Préparez-vous à vivre une expérience visuelle époustouflante, où la lumière et la technologie se mêlent pour créer un tableau enchanteur dans le ciel nocturne.

Des animations pour toute la famille!

Avant le spectacle de drones, dès 17 h, petits et grands pourront profiter d'animations familiales en collaboration entre autres avec le Musée d'art de Joliette, suivi à 19 h d'une prestation musicale en direct de Fredz, jeune étoile montante du rap québécois.

Le spectacle incontournable de la Rentrée

La Ville de Saint-Charles-Borromée est déterminée à offrir à ses citoyens des moments festifs et mémorables. « Nous sommes fiers de pouvoir offrir à notre communauté un spectacle aussi innovant et spectaculaire, qui marquera la fin de l'été de façon grandiose. C'est un rendez-vous à ne pas manquer ! », a déclaré le maire Robert Bibeau.

En cas de mauvais temps (fort vent ou pluie intense), le spectacle de drones sera reporté à une date ultérieure.