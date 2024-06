Projet d’art participatif entre un artiste et des élèves de l’école St-Jean-Baptiste

Depuis le mois de janvier, l'école St-Jean-Baptiste accueille l’artiste Thibaut Quinchon qui a réalisé plusieurs ateliers de créations. Les participants ont été amenés à se questionner sur les particularités du paysage sonore de leur village.

À travers ces réflexions, ils sont amenés à poser un regard nouveau sur une certaine forme de patrimoine et à réfléchir à leur environnement quotidien.

Une série d'exercices et de discussions ont ainsi fait ressurgir quelles sonorités sont plus ou moins appréciées par les enfants du village. On peut noter l’utilisation du jeu Mon Paysage Sonore de l’association française PéPaSon, l’utilisation d’enregistreurs sonores portables pour réaliser leurs propres enregistrements ou encore l’écriture de textes en lien avec le paysage sonore.

En plus de l’aspect sonore, une section d’art visuel a également été mise en place. Avec l’aide de l’historien Gilles Rivest, plusieurs photos anciennes de Saint-Michel-des-Saints en noir et blanc ont été colorisées par les élèves. Ils ont été amenés à utiliser des feutres sur un acrylique posé par-dessus les photos. Par la suite, Thibaut Quichon a scanné les coloriages afin d’ajouter des traitements numériques et ainsi créer des œuvres nouvelles qui utilisent comme matière première des photos d’archives du village. Par comparaison, cette activité a permis aux participants d’imaginer comment les modes de vie, et par ricochet le paysage sonore, se sont transformés au courant des dernières décennies.

Le résultat de ce travail donne naissance à un microsite disponible en ligne dans lequel on retrouve les créations visuelles sélectionnées par les élèves sur lesquelles sont apposés des objets interactifs qui permettent d’écouter leurs enregistrements ou de lire les textes qu’ils ont écrits au cours des ateliers.